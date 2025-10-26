Yuki Tsunoda houdt de focus op presteren, terwijl Red Bull nog beslist over zijn stoeltje voor 2026. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico miste hij nipt Q3, maar door de vijf plaatsen gridstraf van Carlos Sainz start hij als tiende. Neemt de druk nu verder toe op de teamgenoot van Max Verstappen?

Volgens Tsunoda lag zijn tempo dicht bij dat van Verstappen, al had het team tot en met Q2 moeite om snelheid te vinden op een circuit met weinig mechanische grip. Gevraagd naar de voorzichtige uitspraken van Laurent Mekies en Helmut Marko over de timing van de rijderskeuze reageerde Tsunoda nuchter. "Ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar blijer van moet worden, maar ik blijf gewoon presteren. Sainz valt terug; ik weet niet hoeveel plekken hij verliest. Maar goed, ik denk dat ik vanaf P10 start, dus dat neem ik mee."

Artikel gaat verder onder video

Yuki Tsunoda dicht bij Max Verstappen

Sportief gezien zag hij bevestiging dat hij dicht bij Verstappen zat. "Ja, dit keer zat ik tijdens de kwalificatie constant best dicht bij Max. Ik zat twee tienden achter Max; in een normale situatie had ik daarmee Q3 gehaald, maar als team misten we tot en met Q2 net wat tempo. Dat is het."

Lastige omstandigheden in Mexico

De omstandigheden in Mexico maakten het extra lastig, zegt hij, vooral bij het op temperatuur houden van de banden, die snel oververhit werden. "Nee, ik denk dat Max en ik met hetzelfde worstelden. Ik denk dat hij moeite had met de grip, net als ik, vooral de mechanische grip. In zo’n situatie is de opwarming ook heel gevoelig. Hoe dan ook, mijn ronde in Q2 was niet slecht, maar dit keer hadden we het gewoon een beetje lastig."

Gerelateerd