Tsunoda blijft koel over 2026-stoeltje en wijst op tempo dicht bij Verstappen
Tsunoda blijft koel over 2026-stoeltje en wijst op tempo dicht bij Verstappen
Yuki Tsunoda houdt de focus op presteren, terwijl Red Bull nog beslist over zijn stoeltje voor 2026. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico miste hij nipt Q3, maar door de vijf plaatsen gridstraf van Carlos Sainz start hij als tiende. Neemt de druk nu verder toe op de teamgenoot van Max Verstappen?
Volgens Tsunoda lag zijn tempo dicht bij dat van Verstappen, al had het team tot en met Q2 moeite om snelheid te vinden op een circuit met weinig mechanische grip. Gevraagd naar de voorzichtige uitspraken van Laurent Mekies en Helmut Marko over de timing van de rijderskeuze reageerde Tsunoda nuchter. "Ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar blijer van moet worden, maar ik blijf gewoon presteren. Sainz valt terug; ik weet niet hoeveel plekken hij verliest. Maar goed, ik denk dat ik vanaf P10 start, dus dat neem ik mee."
Yuki Tsunoda dicht bij Max Verstappen
Sportief gezien zag hij bevestiging dat hij dicht bij Verstappen zat. "Ja, dit keer zat ik tijdens de kwalificatie constant best dicht bij Max. Ik zat twee tienden achter Max; in een normale situatie had ik daarmee Q3 gehaald, maar als team misten we tot en met Q2 net wat tempo. Dat is het."
Lastige omstandigheden in Mexico
De omstandigheden in Mexico maakten het extra lastig, zegt hij, vooral bij het op temperatuur houden van de banden, die snel oververhit werden. "Nee, ik denk dat Max en ik met hetzelfde worstelden. Ik denk dat hij moeite had met de grip, net als ik, vooral de mechanische grip. In zo’n situatie is de opwarming ook heel gevoelig. Hoe dan ook, mijn ronde in Q2 was niet slecht, maar dit keer hadden we het gewoon een beetje lastig."
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 29 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 55 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober