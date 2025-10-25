Max Verstappen geeft vlak voor de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad toe dat het gat enorm is tussen hoe de McLaren presteert vergeleken met zijn Red Bull. De coureur die jaagt op een vijfde wereldkampioenschap op rij, wijst vooral naar de banden die veel te heet worden.

Verstappen liet in de vrije trainingen op het Autódromo Hermanos Rodríguez zien dat er niks mis is met de snelheid van de RB21-bolide over één rondje. Hij zou dus best kans kunnen maken op de pole position. Hij geeft echter aan dat het niet uitmaakt hoe je het doet in de kwalificatie, als je op de zondag geen snelheid hebt. De long runs van Red Bull zagen er op zijn zachtst gezegd niet al te best uit. Verstappen was vooral op de mediums aan het glibberen en glijden.

Heel veel oververhitting

"Over één ronde ging het nog wel redelijk, alleen in de long run was het best lastig", gaf Verstappen bij Viaplay toe. "Heel veel oververhitting met de banden... Ja, het voelde gewoon niet heel snel. Dat was ook wel duidelijk, denk ik, als ik dat vergeleek met McLaren bijvoorbeeld. Daar zaten we heel ver van af en dat proberen we natuurlijk nog een beetje op te lossen, maar ik weet niet hoeveel we daar nog wat aan kunnen doen."

Pole position maakt niet zo veel uit

De Limburger kreeg de vraag of hij zich zorgen om maakt om de racepace. "Ja, daar kun je toch niks aan veranderen", antwoordde hij koeltjes. Over de kwalificatiepace zei Verstappen: "Ja, het zag er wel redelijk uit. Als je snel bent over één ronde is dat fijn, maar als je totaal geen snelheid hebt in de race, dan word je om de oren gereden. Dus dan maakt het niet zo veel uit. Dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we er over één ronde erbij zitten, maar vooral in de race, daar moeten we echt nog een stap gaan zetten."

