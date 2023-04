Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023. Sergio Pérez schreef deze in Bakoe op knappe wijze op zijn naam, maar de nasleep was vooral gericht op het geruzie tussen Max Verstappen en George Russell. Verder heeft Yuki Tsunoda zich kritisch uitgelaten over AlphaTauri-teammaat Nyck de Vries, heeft de FIA een nieuwe procedure rondom een staande herstart bekendgemaakt én heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkracht dat hij gesprekken over een eventuele transfer heeft gevoerd met Charles Leclerc. Dit en meer lees je in deze GPFans Recap.

Verstappen X Russell

De eerste sprintrace van het seizoen werd een overtuigende overwinning voor Sergio Pérez, maar met name Max Verstappen en George Russell waren onderwerp van gesprek. De twee stonden na afloop namelijk lijnrecht tegenover elkaar nadat een gevecht om de derde plaats uitmondde in schade aan de auto van Verstappen. De Nederlander noemde zijn concurrent onder andere een "dickhead" en vertelde niets te kunnen met de uitleg van "prinses George." Russell vertelde op zijn beurt dat Verstappen te veel risico nam door aan de buitenkant te verdedigen, en dat hij niet zomaar aan de kant gaat omdat de leider in het kampioenschap eraan komt. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Formule 1 verlengt contract Grand Prix van Azerbeidzjan

De Formule 1 heeft het contract met de Grand Prix van Azerbeidzjan met drie jaar verlengd. Er zal dus minimaal tot en met 2026 door de straten van Bakoe worden geracet. "Het Baku City Circuit is een enorm populaire locatie voor de Formule 1 geworden. Het is een ongelooflijk circuit dat voor veel drama zorgt en waar enkele van de spannendste races uit de recente geschiedenis hebben plaatsgevonden", zo vertelde Formule 1-CEO Stefano Domenicali onder andere. "We zijn verheugd om onze relatie met Azerbeidzjan uit te breiden en kijken ernaar uit om samen verder te groeien." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Tsunoda kritisch richting De Vries na sprintrace

Yuki Tsunoda had na afloop van de sprintrace in Bakoe weinig positiefs te melden over AlphaTauri-teammaat Nyck de Vries. De 22-jarige Japanner werd naar eigen zeggen door zijn collega de muur ingeduwd. "Ik werd geraakt door een coureur en daardoor raakte de voorvleugel beschadigd", klonk het tegenover Viaplay, doelend op De Vries. "Dat was het. Ik had geen enkele ruimte. Hij duwde me de muur in. Ik had geen enkele ruimte en maakte contact. Ik raakte de voorvleugel kwijt en toen was de race voorbij. Er is hier de afgelopen drie jaar altijd is gebeurd, ook als ik vanaf een goede positie start. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

FIA introduceert nieuwe startprocedure

De FIA heeft, naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Australië, een nieuwe procedure geïntroduceerd voor staande herstarts. Hiermee hoopt het motorsportorgaan een herhaling van de chaos in Melbourne te kunnen voorkomen. In de Event Notes verklaarde wedstrijdleider Niels Wittich hoe het dit weekend in zijn werk zal gaan bij een eventuele rode vlag-situatie. In dit document wordt expliciet geschreven dat deze procedure vooralsnog alleen voor de sprintrace en Grand Prix in Bakoe van toepassing zal zijn. Of de procedure ook de rest van het seizoen gehanteerd zal worden, moet nog blijken. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff ontkent onderhandelingen met Leclerc

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkent dat er gesprekken zijn gevoerd met Ferrari-coureur Charles Leclerc over een eventuele transfer. Volgens de Oostenrijker hebben de twee het alleen over koffie op het vliegveld gehad. "Ik weet niet waar dit gerucht vandaan komt, maar het klopt niet. We werken al tien jaar samen met Lewis en dat gaat niet veranderen. Misschien dat we over een paar jaar een keer rond gaan kijken", klonk het onder andere tegenover Servus TV. Het hele verhaal lezen? Klik hier.