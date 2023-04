Jan Bolscher

Yuki Tsunoda heeft na afloop van de sprintrace in Bakoe weinig positiefs te melden over AlphaTauri-teammaat Nyck de Vries. De 22-jarige Japanner werd naar eigen zeggen door zijn collega de muur ingeduwd.

Tsunoda begon de sprintrace op zaterdag vanaf de zestiende plaats, met De Vries verder naar achteren op P18. In de openingsfase verloor hij zijn voorvleugel na contact met de muur in bocht zes, waardoor hij bij het uitkomen van bocht dertien nogmaals het beton raakte en zijn ophanging zag afbreken. Tsunoda liet over de boordradio meteen weten dat hij was geraakt door De Vries, en ook na afloop van de race heeft hij weinig goede woorden over voor zijn teammaat.

Einde verhaal voor Tsunoda

"Ik werd geraakt door een coureur en daardoor raakte de voorvleugel beschadigd", klinkt het tegenover Viaplay, doelend op De Vries. "Dat was het. Ik had geen enkele ruimte. Hij duwde me de muur in. Ik had geen enkele ruimte en maakte contact. Ik raakte de voorvleugel kwijt en toen was de race voorbij. Er is hier de afgelopen drie jaar altijd is gebeurd, ook als ik vanaf een goede positie start. Vandaag hadden we geen goede positie, maar hopelijk kunnen we morgen de mogelijkheden maximaal benutten en punten scoren." Tsunoda vangt de Grand Prix op zondag aan vanaf P8.

De Vries voorzichtig positief

De Vries zelf lijkt zich na afloop van geen kwaad bewust en kijkt voorzichtig positief terug op de sprintrace: "Op zich wel oké", vertelt hij. "Ik vond dat onze pace wel iets minder was dan het morgen zou moeten zijn. Uiteindelijk hebben we wat posities kunnen winnen en een beetje kunnen vechten. Een prima race, en ik hoop dat we morgen nog wat extra plekken kunnen pakken. Onze pace was vrij oké, dus dat is positief. Hopelijk gaat dat ons morgen helpen een grotere stap te maken. Dit was maar een derde van de race van morgen, dus het wordt een lange wedstrijd." De Vries werd uiteindelijk veertiende. Op zondag start hij als negentiende.