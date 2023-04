FIA bevestigt nieuwe procedure rondom staande herstart voor raceweekend Bakoe

Kimberley Hoefnagel

De FIA heeft, naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Australië, een nieuwe procedure geïntroduceerd voor staande herstarts. Hiermee hoopt men een herhaling van de chaos in Melbourne te kunnen voorkomen.

Tijdens de Grand Prix van Australië eerder deze maand moest er tot drie keer toe met de rode vlag gezwaaid worden. De eerste rode vlag was vanwege de crash van Alexander Albon, de tweede vanwege debris van de Haas van Kevin Magnussen en de laatste als gevolg van een chaotische herstart. Met name dat laatste incident zorgde na afloop van de race voor een hoop controversie. Tijdens de drivers' briefing van afgelopen vrijdag werd er uitgebreid over de gebeurtenissen in Australië gesproken. Hierbij werd er naarstig gezocht naar een oplossing, om dergelijke situaties in de toekomst te kunnen voorkomen. Naar verluidt was het Fernando Alonso die met een voorlopige oplossing voor het probleem kwam. Dit idee is op zaterdagochtend voorgelegd aan alle teams, waarna er ook direct een akkoord werd bereikt.

Tot op heden is het altijd zo geweest dat de safety car bijna de hele formatieronde met het veld meereed, voordat deze weer richting de pitstraat ging. Komend weekend zal dit echter anders in zijn werk gaan. De safety car zal nu 30 seconden eerder vertrekken dan de coureurs, waardoor de leider van het veld het tempo kan gaan bepalen. "Deze procedure houdt in dat de safety car de pitlane verlaat en vervolgens onmiddellijk zijn lichten dooft, zodat wanneer het veld 30 seconden later de pitlane verlaat, het tempo wordt bepaald door de leidende auto in de ronde naar de grid. Deze bijgewerkte procedure is geïmplementeerd om de coureurs in staat te stellen hun bandentemperatuur beter te beheersen voorafgaand aan de staande herstart", zo wordt een woordvoerder geciteerd door Motorsport.com.

Nieuwe procedure

In de Event Notes verklaart wedstrijdleider Niels Wittich hoe het verder in zijn werk zal gaan bij een eventuele rode vlag-situatie. In dit document wordt expliciet geschreven dat deze procedure vooralsnog alleen voor de sprintrace en Grand Prix in Bakoe van toepassing zal zijn. Of de procedure ook de rest van het seizoen gehanteerd zal worden, moet dus nog blijken.

- Signaal 10 minuten tot de herstart

- Signaal 5 minuten tot de herstart

- Signaal 3 minuten tot de herstart

- Signaal 2 minuten tot de herstart - auto's die op een ronde achterstand staan, moeten de baan op om een ronde te rijden en weer terugkeren naar de pitlane.

- Signaal 1 minuut tot de herstart

- Signaal 15 seconden tot de herstart

- Pit exit op groen - safety car verlaat de pitstraat met de lampen aan, deze worden na één seconde gedoofd

- 30 seconden na het vertrek van de safety car, vertrekken alle coureurs richting de startgrid, zonder in te halen

- Staande start