Hadjar woest op Norris en Gasly tijdens VT3 in Mexico: "Is deze gast f*cking blind?"
Hadjar woest op Norris en Gasly tijdens VT3 in Mexico: "Is deze gast f*cking blind?"
Een van de grootste uitdagingen tijdens een vrije training is omgaan met het verkeer en een gaatje vinden om in schone lucht te rijden. Dit ondervond ook Isack Hadjar tijdens de derde en laatste trainingssessie van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Red Bull-coureur die deel uitmaakt van het zusterteam Racing Bulls, leek kwaad op alles en iedereen.
Hadjar maakte wat betreft rondetijden een prima VT3 mee op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij was veelal bij de toppers te vinden op de tijdenlijst. Uiteindelijk moest de jonge Fransman genoegen nemen met de achtste positie op 0.763 seconde achterstand van Lando Norris. Het was diezelfde Norris waar Hadjar woest van werd. Hij kwam hem tegen in het stadiongedeelte in de derde sector. "Maat, de McLaren stond gewoon midden op de baan stil... Idioot!", zo klonk het over de boardradio van Hadjar richting race-engineer Pierre Hamelin.
Hadjar noemt Gasly blind
Hadjar was niet alleen in de eerste helft van VT3 niet te spreken over hoe erg hij in de weg werd gezeten, ook in de tweede helft van de sessie doken vurige reacties van de Racing Bulls-coureur op. Hij kwam de Alpine van Pierre Gasly tegen richting de laatste bocht. "Pierre, kom op, ga nou eens aan de f*cking kant! Is deze gast f*cking blind?" Hamelin zag het ook gebeuren en reageerde: "Ik heb er geen woorden voor. Hij had je er gemakkelijk langs kunnen laten in bocht 4." Gasly was in tegenstelling tot Hadjar niet bezig met een snelle ronde, maar zou de pitstraat induiken.
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 28 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 54 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober