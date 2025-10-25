Een van de grootste uitdagingen tijdens een vrije training is omgaan met het verkeer en een gaatje vinden om in schone lucht te rijden. Dit ondervond ook Isack Hadjar tijdens de derde en laatste trainingssessie van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Red Bull-coureur die deel uitmaakt van het zusterteam Racing Bulls, leek kwaad op alles en iedereen.

Hadjar maakte wat betreft rondetijden een prima VT3 mee op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij was veelal bij de toppers te vinden op de tijdenlijst. Uiteindelijk moest de jonge Fransman genoegen nemen met de achtste positie op 0.763 seconde achterstand van Lando Norris. Het was diezelfde Norris waar Hadjar woest van werd. Hij kwam hem tegen in het stadiongedeelte in de derde sector. "Maat, de McLaren stond gewoon midden op de baan stil... Idioot!", zo klonk het over de boardradio van Hadjar richting race-engineer Pierre Hamelin.

Hadjar noemt Gasly blind

Hadjar was niet alleen in de eerste helft van VT3 niet te spreken over hoe erg hij in de weg werd gezeten, ook in de tweede helft van de sessie doken vurige reacties van de Racing Bulls-coureur op. Hij kwam de Alpine van Pierre Gasly tegen richting de laatste bocht. "Pierre, kom op, ga nou eens aan de f*cking kant! Is deze gast f*cking blind?" Hamelin zag het ook gebeuren en reageerde: "Ik heb er geen woorden voor. Hij had je er gemakkelijk langs kunnen laten in bocht 4." Gasly was in tegenstelling tot Hadjar niet bezig met een snelle ronde, maar zou de pitstraat induiken.

