Het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing heeft een strategische heroriëntatie teweeggebracht die heeft bijgedragen aan het huidige succes van het team. De voormalig teambaas werd op 9 juli 2025 ontslagen, maar de beslissing om hem te vervangen was al langer in de maak. Horner wilde volgens F Uno Analisi Tecnica de focus vroegtijdig verleggen naar het volgende seizoen, maar het team besloot door te gaan met de ontwikkeling van de RB21.

De huidige aanpak van het team is om elk raceweekend afzonderlijk aan te pakken, zonder al te veel vooruit te kijken. Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen, want de competitiviteit van de auto is op elk type circuit zichtbaar geworden. De echte technische doorbraak kwam tijdens de Grand Prix van Italië, waar updates werden geïntroduceerd die de RB21 dichter bij de McLaren MCL39 brachten. Het vertrouwen van het Verstappen-kamp en de technische afdelingen groeide naarmate bleek dat ze ook zonder Adrian Newey konden winnen.

Horner wilde focus naar 2026 verschuiven

De vraag is of het team dezelfde koers zou hebben gevolgd als Horner nog aan het roer stond. Hij wilde de focus verleggen naar het volgende seizoen, omdat hij dacht dat de huidige auto niet meer kon groeien. Het vertrek van de Brit werd echter niet betreurd in Milton Keynes, de thuisbasis van Red Bull Racing. Het team besloot door te gaan met het ontwikkelen van de RB21, wat de juiste keuze bleek te zijn. Als een project echt mislukt was, zouden updates het nooit succesvol kunnen maken.

Strategische veranderingen na vertrek Horner

De strategische veranderingen na het vertrek van de Brit hebben het team in staat gesteld om weer een serieuze concurrent te worden in de Formule 1. Het is duidelijk dat ze zonder Horner en Newey ook succesvol kunnen zijn. De focus op de huidige auto en de wens om direct weer competitief te zijn, hebben bijgedragen aan het huidige succes van het team. De komende races zullen uitwijzen of deze strategie op de lange termijn houdbaar is. Vooralsnog is Verstappen in ieder geval weer helemaal terug in de titelrace. Of de focus op de 2025-wagen in 2026 voor verval gaat zorgen, dat moet natuurlijk nog blijken.

