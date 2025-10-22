Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van Red Bull, heeft McLaren gewaarschuwd om goed in de spiegels te kijken voor Max Verstappen. De Nederlander is bezig aan een indrukwekkende reeks en mengt zich weer in de strijd om het kampioenschap, ondanks dat hij nog veertig punten achter Oscar Piastri ligt.

De strijd om de coureurstitel leek lange tijd een utopie voor Verstappen, maar ligt nu weer volledig open met nog vijf raceweekenden te gaan. Lange tijd leken alleen Piastri en Lando Norris kans te maken op het kampioenschap, maar de Red Bull-coureur heeft in de afgelopen vijf races maar liefst 119 punten verzameld. McLaren is echter nog niet van plan om een nummer één aan te wijzen, zeker niet nu Norris zijn teamgenoot tot veertien punten is genaderd.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen herschrijft de regels

Wheatley, voormalig Red Bullt-topman en nu teambaas bij Sauber, is vol bewondering voor de prestaties van Verstappen. "Je kunt Max Verstappen nooit afschrijven. Wat een weekend", zo zegt Wheatley tegenover Motorsport.com. "Wat een ongelooflijk, dominant weekend van Max. Ja, het is een genoegen om naar te kijken. Ik weet niet of jullie het hetzelfde ervaren, maar ik geniet ervan, moet ik zeggen." De Sauber-topman is niet verrast door de plotse opleving van Red Bull. "Red Bull is een topteam. Max Verstappen is misschien wel de beste coureur ter wereld. Het feit dat ze wat prestaties in de auto hebben gevonden... Ik denk dat ze zichzelf misschien een beetje verwijten dat ze het niet eerder hebben gevonden. Maar ik ben niet verrast dat ze dit hebben kunnen doen. In de jaren dat ik daar werkte, was er vaak een grote omslag tussen vrijdagavond en zaterdag wat betreft prestaties. Als ik McLaren was, zou ik goed in mijn achteruitkijkspiegel kijken", zo waarschuwt Wheatley.

Grootste comeback ooit?

Verstappen zou met deze inhaalslag zomaar voor de grootste comeback ooit kunnen gaan in de Formule 1. De achterstand na Zandvoort was nog 104 punten, maar die is nu gereduceerd tot veertig. "Zolang het mathematisch mogelijk is, is het mogelijk", benadrukt Wheatley. Het is dan wel belangrijk dat Red Bull alles goed blijft aanpakken, meent Wheatley. "Ze waren ook niet competitief", vergelijkt hij Red Bull met McLaren - nog voor de opmars van de laatste weken. "Ze waren natuurlijk competitiever dan wij in die races, maar niet zo competitief als McLaren. Maar de waarheid is, zolang het mathematisch mogelijk is... Zo racen wij: zolang het mathematisch mogelijk is, is het mogelijk. Is het waarschijnlijk? Normaal gesproken niet. Maar Max herschrijft de regels om ze voor zichzelf geschikt te maken. En dat heeft hij zijn hele carrière al gedaan."