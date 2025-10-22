Mekies: 'Grote voordeel van McLaren qua performance is nu voorbij'
Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies vertelt dat het voordeel dat McLaren qua performance had op de formatie van Max Verstappen en Yuki Tsunoda, inmiddels voor het overgrote deels is weggewerkt.
Red Bull Racing kent een bijzonder seizoen in de Formule 1. Waar de eerste seizoenshelft werd gekenmerkt door het dreigende vertrek van Max Verstappen, het ontslag van teambaas Christian Horner en de zeer tegenvallende performance van de RB21, heeft de formatie uit Milton Keynes na de zomerstop het tij volledig weten te keren. De auto van Red Bull lijkt sinds het raceweekend in Zandvoort op alle circuits goed voor de dag te komen. In combinatie met de bloedvorm waarin Verstappen verkeerd, heeft dat ervoor gezorgd dat de Nederlander ineens volledig terug is in de strijd om het wereldkampioenschap.
Indrukwekkende comeback Verstappen
Verstappen heeft sinds de zomerstop drie races en een sprintrace gewonnen, en werd twee keer tweede. Zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri heeft hij teruggebracht van 104 punten naar 40 punten. Met nog vijf races en twee sprintraces te gaan, is het wereldkampioenschap verre van beslist. Teambaas Laurent Mekies, de opvolger van Horner, laat weten dat het voordeel dat McLaren had qua performance, is inmiddels is weggewerkt."
Opmars Red Bull Racing
"Qua performance hebben ze niet meer het voordeel dat ze in de eerste seizoenshelft hadden ten opzichte van ons", klinkt het in Austin. "We bevinden ons niet meer in een situatie waarin we, zelfs toen we bijvoorbeeld in Spa de sprint wonnen, nog steeds een halve seconde langzamer waren per ronde dan McLaren. Zelfs in Zandvoort, na de zomerstop, waren we waarschijnlijk nog steeds een halve ronde langzamer. Dat is nu voorbij."
