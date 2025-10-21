VIDEO | Zijn de FIA-verkiezingen doorgestoken kaart?
VIDEO | Zijn de FIA-verkiezingen doorgestoken kaart?
Alpine-teambaas Steve Nielsen is niet te spreken over de genegeerde teamorder van Franco Colapinto, en Max Verstappen is enigszins verbaasd over de sterke reeks van Red Bull Racing in de laatste paar wedstrijden.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
