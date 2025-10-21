Max Verstappen heeft een indrukwekkend weekend achter de rug in Austin, Texas, waar hij zowel de sprint als de Grand Prix wist te winnen. In de podcast van De Telegraaf prijst voormalig F1-coureur Christijan Albers niet alleen de Nederlander, maar ook het team van Red Bull Racing. Volgens Albers heeft het team onder leiding van Laurent Mekies weer de weg omhoog gevonden en is het goed georganiseerd, wat bijdraagt aan Verstappens kansen op zijn vijfde wereldtitel.

Verstappen begon zijn dominante optreden in Austin met een sprintpole en wist deze vervolgens ook om te zetten in een overwinning in de sprint. Dit zette de toon voor de rest van het weekend, waarin hij ook de pole position voor de Grand Prix wist te veroveren. Het hoogtepunt was echter de overwinning in de race zelf, waarmee hij een maximale score uit het weekend wist te halen.

Verstappen op weg naar vijfde titel?

Albers ziet in de prestaties van Verstappen een serieuze kans dat hij zijn vijfde titel pakt. “De mogelijkheid is er zeker dat Max zijn vijfde titel pakt”, zei hij. “Je ziet dat McLaren de laatste races te veel fouten maakt, al was het in de sprintrace gewoon pech.” Daarmee doelde hij op het incident waarbij Nico Hülkenberg Oscar Piastri raakte, die vervolgens zijn teamgenoot Lando Norris uitschakelde. Al met al was het een weekend om niet te vergeten voor Verstappen en Red Bull Racing.

Red Bull weer goed georganiseerd

Volgens Albers heeft Red Bull bovendien belangrijke stappen gezet met de RB21. De Oostenrijkse renstal weet zich weer te meten met McLaren, dat tot voor kort domineerde. “McLaren heeft nog steeds de beste auto, maar het team ontwikkelt zich niet door het weekend heen. Ze vinden die finetuning niet. Red Bull wel – daar wordt continu verbeterd.”

Verstappen en Red Bull klaar voor titelstrijd

Na het weekend in Austin lijkt Verstappen weer volledig terug in de titelstrijd. En als het aan Albers ligt, is dat geen toeval: Red Bull is simpelweg weer het best georganiseerde team van het veld. De komende races zullen moeten uitwijzen of Verstappen zijn dominante lijn door kan zetten en daadwerkelijk zijn vijfde titel kan veroveren, maar de signalen zijn in ieder geval positief.

