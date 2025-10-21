Marko maakt zich niet druk om McLaren: "Als hun auto beter is, hebben wij Max nog"
Helmut Marko heeft in gesprek met Motorsport.com benadrukt dat Red Bull een auto heeft die op ieder circuit goed presteert. Dit is volgens hem een belangrijke factor in de strijd om de titel, ongeacht de omstandigheden waarin ze zich bevinden.
Marko wijst erop dat de auto race voor race wordt geoptimaliseerd, zodat het team competitief blijft op alle circuits. Hij stelt dat het hele veld dichter bij elkaar is gekomen en dat Red Bull niet meer gelooft in het idee dat bepaalde teams beter presteren op specifieke circuits. "Het hele veld is dichter bij elkaar gekomen en wij hebben nu een auto die op ieder circuit goed werkt", aldus Marko.
Altijd Verstappen nog
De Red Bull-topman vervolgt: "In Singapore grepen we naast de zege, maar volgens mij was het mogelijk om ook daar te winnen. Dat weekend hebben we alleen een aantal fouten gemaakt." Verstappen werd uiteindelijk tweede, achter George Russell. "En zelfs als de auto niet op het niveau van McLaren zit, hebben wij altijd Max nog." Marko merkt daarnaast op dat Verstappen ontspannen is en het team de flow te pakken heeft. Dit wordt bevestigd door de nieuwe teambaas Laurent Mekies, die ook vol lof is over Verstappen."
Strijd om het wereldkampioenschap
Met nog vijf raceweekenden te gaan, is de achterstand van Verstappen naar klassementsleider Oscar Piastri nog veertig punten. In Zandvoort stond die teller nog op 104, dus de Nederlander heeft zichzelf in hoog tempo op indrukwekkende wijze teruggebracht in de titelstrijd. Het gat naar nummer twee Lando Norris bedraagt nog 26 punten. Met nog vijf Grands Prix en twee races te gaan, lijkt er van alles mogelijk.
