Waar Max Verstappen een aantal weken geleden nog definitief afgeschreven leek voor het wereldkampioenschap, doet de Nederlander nu weer volop mee voor de titel. Maar heeft hij het inmiddels alweer in eigen hand?

Max Verstappen is in bloedvorm. De Nederlander heeft sinds de zomerstop drie van de vijf races gewonnen en werd twee keer tweede. Waar zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri in Zandvoort nog 104 punten bedroeg, heeft hij dit met nog vijf raceweekenden te gaan teruggebracht naar 40 punten. Het gat naar nummer twee Lando Norris bestaat uit 26 punten. Waar het kamp van McLaren steeds meer begint te piepen en te kraken, lijkt Verstappen bloed te ruiken. Sky Sports vergeleek de situatie zelfs met de beroemde scene uit Jurassic Park waarbij twee mensen in een Jeep werden achtervolgd door een T-Rex. Verstappen is de T-Rex. Norris en Piastri doen doodsbang hun best het monster voor te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Driestrijd om het wereldkampioenschap

Het is niet langer slechts de hoop van Verstappen-fans dat hij nog kans maakt op het wereldkampioenschap. Met nog vijf Grands Prix en twee sprintraces te gaan, doet hij mee in het gevecht. Maar heeft hij het inmiddels ook zelf weer volledig in de hand of is hij nog altijd afhankelijk van uitvalbeurten of slechte resultaten van het duo van McLaren? Als Verstappen alle vijf de resterende races en de twee sprintraces winst, scoort hij daarmee 141 punten.

Heeft Verstappen het in eigen hand?

Stel dat Oscar Piastri constant tweede wordt. Is dat dan genoeg? Nee, nog niet. Dan scoort Piastri namelijk 104 punten. Daarmee zou Verstappen 37 punten goed maken, waar hij er minimaal 40 nodig heeft. De weg naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap ligt al wel volledig open. In ditzelfde scenario, maar dan met Norris, zou Verstappen genoeg hebben aan die 37 punten om de achterstand van 26 punten op Norris te overbruggen. Maar zelfs als Verstappen alles wint, heeft hij dus minimaal één derde plaats in een Grand Prix van Piastri nodig.

Gerelateerd