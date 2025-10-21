Verstappen: 'Goede vorm heeft niets met verbeterde performance van de auto te maken'
Max Vestappen wuift de suggestie dat zijn recente goede vorm te maken heeft met de verbeterde performance van de RB21, van de hand. De viervoudig wereldkampioen opereert naar eigen zeggen het hele seizoen al op hoog niveau.
Max Verstappen verkeert in een bijzonder goede vorm. De Nederlander werd in de afgelopen vijf races drie keer eerste en twee keer tweede, en heeft zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri sinds Zandvoort teruggebracht van 104 punten naar 40 punten. De viervoudig wereldkampioen is definitief terug in de strijd om de wereldtitel. Helmut Marko noemde deze Verstappen zelfs de beste Verstappen die we ooit hebben gezien, maar die suggestie deed de Limburger eerder al van de hand. Hij zou op een gegeven moment zelfs even zijn motivatie zijn verloren.
Verstappen het hele jaar al in vorm
Maar dat deze goede vorm het gevolg is van de verbeterde performance van de Red Bull-auto, is volgens Verstappen ook onjuist: "Ik rij het hele seizoen al op een goed niveau", klinkt het voor de camera van Viaplay. "Dat heeft niets te maken met dat het nu opeens veel beter gaat met de auto. Tuurlijk heb ik er nu meer plezier in. Het is leuker om voor de overwinning te vechten dan vierde te worden. Maar ik weet van mijzelf dat ik alles geef als ik in de auto zit. Dat is hoe ik van jongs af aan ben ingesteld."
