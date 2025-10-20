Ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is enigszins verbaasd over de sterke reeks van Red Bull Racing in de laatste paar wedstrijden. Als iemand hem in Zandvoort had verteld dat hij op dat moment nog een kans had op de wereldtitel, dan had hij diegene voor gek verklaard, zo onthult Verstappen op de persconferentie.

Red Bull Racing is sterk uit de zomerstop gekomen en verklaart dat de opmars mede te danken is aan een hernieuwde werkwijze, waarbij meer wordt geleund op de feedback van de coureurs dan op de cijfers uit de simulator. Daarnaast wordt de RB21 nog doorontwikkeld, terwijl McLaren de focus heeft verlegd naar de 2026-wagen. Inmiddels is Oscar Piastri voor Verstappen in zicht. De viervoudig kampioen ligt na de race in Austin nog maar 40 punten achter op de Australiër.

Artikel gaat verder onder video

Geloof in titel is terug

In Zandvoort voelde het al goed, maar de prestaties kwamen nog tekort op de MCL39. Op de vraag wat Verstappen zou hebben gezegd als iemand hem in Zandvoort had verteld dat hij nu weer een reële kans op de titel heeft, antwoordt hij: "Nee. Ik zou hem gezegd hebben dat hij een idioot is." Toch is de situatie momenteel wat het is, en Verstappen wijst op een beter begrip van de wagen binnen Red Bull: "We hebben een goede manier gevonden met de auto. Zo simpel is het. Natuurlijk hebben we wat upgrades op de auto gezet, maar we hebben onze auto gewoon wat beter leren begrijpen, waar we wilden dat hij beter presteerde. En ja, elk weekend proberen we dat te bereiken."

De missie voor de resterende races is duidelijk: de maximale punten pakken om de druk op te voeren. “Sommige weekenden gaat dat beter dan andere, maar over het algemeen is het de afgelopen paar weekenden veel eenvoudiger verlopen dan voor die races. Dus dat is wat we nu elke keer uit de auto moeten zien te halen.”

Gerelateerd