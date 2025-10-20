De FIA heeft zich na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten gebogen over een overtreding van een Red Bull-teamlid dat, nadat de formatieronde was gestart in Austin, weer de startgrid opliep. De internationale autosportbond deelt voor die actie een aanzienlijke straf uit en spreekt van een onveilige handeling.

Voor Red Bull Racing was het raceweekend in Austin op sportief gebied een succes. Max Verstappen wist namelijk alle prijzen van het weekend binnen te slepen en het gat met klassementsleider Oscar Piastri is inmiddels geslonken tot 40 punten. Toch kwam er na afloop nog een melding van de FIA: Red Bull moest zich melden voor een mogelijke overtreding. Het ging om artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code, dat Red Bull zou hebben overtreden.

Teamlid liep terug naar startgrid

Nadat het sein was gegeven voor de formatieronde, was er nog één teamlid van Red Bull dat naar de startgrid was toegelopen. “Een teamlid betrad opnieuw het gate well-gebied bij Gate 1, in de nabijheid van de tweede startpositie, nadat de formatieronde was begonnen en op het moment dat de pitmarshals begonnen met het sluiten van de poort. Volgens het rapport van de pitmarshals leek het teamlid niet te reageren op hun pogingen om hem te verhinderen het gate well-gebied te betreden,” aldus de FIA.

Red Bull was zich van geen kwaad bewust

Red Bull gaf aan dat het betreffende teamlid niet had meegekregen dat hij of zij zich daar niet mocht bevinden: “De teamvertegenwoordiger verklaarde tijdens de hoorzitting dat het teamlid hem had meegedeeld dat hij zich niet bewust was van de pogingen van de marshals om hem tegen te houden. De stewards oordelen echter dat iedereen die aan een team of andere betrokken partij is verbonden, zich ervan bewust moet zijn dat het betreden van de baan of het belemmeren van veiligheidsmaatregelen ter voorbereiding van de race, nadat de startopstelling is vrijgegeven, ten strengste verboden is.”

FIA oordeelt

De FIA beschouwt dit als een onveilige handeling en legt daarom een boete van 50.000 euro op, waarvan 25.000 voorwaardelijk: “Ongeacht of de instructies van de betreffende officials door de betrokken persoon zijn opgemerkt of niet, moet het hinderen of vertragen van het sluiten van de poorten vóór de start van de race worden beschouwd als een onveilige handeling, en daarom is een aanzienlijke straf voor het team gerechtvaardigd. Om herhaling te voorkomen, is een deel van de geldboete voorwaardelijk opgeschort.”

