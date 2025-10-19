close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and Lando Norris in Austin

Verstappen nog maar 40 punten achter WK-leider Piastri: dít is nu de F1-stand

Verstappen nog maar 40 punten achter WK-leider Piastri: dít is nu de F1-stand

Jeen Grievink
Max Verstappen and Lando Norris in Austin

Max Verstappen heeft zijn titeldroom dit weekend in de Verenigde Staten weer nieuw leven ingeblazen. De Red Bull Racing-coureur won zowel de Sprint als de Grand Prix en zag McLaren juist punten verliezen. Hoe staan de zaken er nu voor in het F1-kampioenschap? Wij hebben de WK-stand even voor je in beeld gebracht.

Verstappen heeft in Austin weer bijzonder goede zaken gedaan met het oog op het kampioenschap. De Nederlander kende een foutloos weekend, veroverde tweemaal pole en ging ook twee keer met de zege in de races ervandoor. Dit leverde hem in totaal 33(!) punten op: 8 in de Sprint en 25 in de Grand Prix. En dat terwijl McLaren een ietwat matig weekend had in Texas. Tijdens de Sprint klapten Lando Norris en Oscar Piastri er samen af en bleven ze met lege handen achter, terwijl in de hoofdrace Norris nog wel tweede werd, maar Piastri niet verder kwam dan de vijfde plaats. McLaren liet dus kostbare punten liggen dit weekend en dat speelt Verstappen in de kaart met het oog op een eventuele vijfde titel.

Verstappen blaast titeldroom nieuw leven in in Austin

Sinds de zomerstop zijn Verstappen en Red Bull dominant en begint McLaren foutjes te maken. Waar enkele weken geleden nog niemand het geloof had dat Verstappen zijn vijfde titel zou kunnen pakken, is dat beeld nu volledig gedraaid. Door zijn overwinning in de Sprint en Grand Prix in Austin, staat Verstappen nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri. Het gat naar Norris bedraagt zelfs nog maar 26 punten. En naar achteren kijken, lijkt Verstappen ook niet meer te hoeven doen. De Nederlander stond enigszins onder druk van Russell op plek vier, maar in de VS nam Verstappen afstand. Het verschil is nu 54 punten in het voordeel van de viervoudig wereldkampioen.

WK-stand F1 in 2025 na Grand Prix van Verenigde Staten

Coureur Team Punten
Oscar PiastriMcLaren F1 Team346
Lando NorrisMcLaren F1 Team332
Max VerstappenRed Bull Racing306
George RussellMercedes AMG F1252
Charles LeclercScuderia Ferrari192
Lewis HamiltonScuderia Ferrari142
Kimi AntonelliMercedes AMG F189
Alexander AlbonWilliams Racing73
Nico HülkenbergStake F1 Team41
Isack HadjarRacing Bulls39
Carlos SainzWilliams Racing38
Fernando AlonsoAston Martin F1 Team37
Lance StrollAston Martin F1 Team32
Liam LawsonRacing Bulls30
Esteban OconHaas F128
Yuki TsunodaRed Bull Racing28
Pierre GaslyAlpine F120
Oliver BearmanHaas F120
Gabriel BortoletoStake F1 Team18
Franco ColapintoAlpine F10
Jack DoohanAlpine F10

Gerelateerd

Max Verstappen F1 Grand Prix van de Verenigde Staten WK-stand

Net binnen

Verstappen oppermachtig in Verenigde Staten, FIA doet onderzoek naar Red Bull | GPFans Recap
GPFans Recap

Verstappen oppermachtig in Verenigde Staten, FIA doet onderzoek naar Red Bull | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Verstappen nog maar 40 punten achter WK-leider Piastri: dít is nu de F1-stand
F1 WK-stand

Verstappen nog maar 40 punten achter WK-leider Piastri: dít is nu de F1-stand

  • 2 uur geleden
FIA lanceert onderzoek naar Red Bull in Verenigde Staten na monteur op de baan
Onderzoek in Texas

FIA lanceert onderzoek naar Red Bull in Verenigde Staten na monteur op de baan

  • 2 uur geleden
  • 7
 Mekies wil niet nadenken over titel Verstappen:
Zege in Texas

Mekies wil niet nadenken over titel Verstappen: "Geen reden om aanpak te veranderen"

  • 2 uur geleden
Leclerc pakt podium na alternatieve strategie en gevecht met Norris:
GP Verenigde Staten

Leclerc pakt podium na alternatieve strategie en gevecht met Norris: "Maakte me beetje zorgen"

  • 2 uur geleden
Norris finisht wéér achter Verstappen en reageert:
Lando Norris

Norris finisht wéér achter Verstappen en reageert: "Het was zwaar, heel zwaar"

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
50.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x