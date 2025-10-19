Verstappen nog maar 40 punten achter WK-leider Piastri: dít is nu de F1-stand

Max Verstappen heeft zijn titeldroom dit weekend in de Verenigde Staten weer nieuw leven ingeblazen. De Red Bull Racing-coureur won zowel de Sprint als de Grand Prix en zag McLaren juist punten verliezen. Hoe staan de zaken er nu voor in het F1-kampioenschap? Wij hebben de WK-stand even voor je in beeld gebracht.

Verstappen heeft in Austin weer bijzonder goede zaken gedaan met het oog op het kampioenschap. De Nederlander kende een foutloos weekend, veroverde tweemaal pole en ging ook twee keer met de zege in de races ervandoor. Dit leverde hem in totaal 33(!) punten op: 8 in de Sprint en 25 in de Grand Prix. En dat terwijl McLaren een ietwat matig weekend had in Texas. Tijdens de Sprint klapten Lando Norris en Oscar Piastri er samen af en bleven ze met lege handen achter, terwijl in de hoofdrace Norris nog wel tweede werd, maar Piastri niet verder kwam dan de vijfde plaats. McLaren liet dus kostbare punten liggen dit weekend en dat speelt Verstappen in de kaart met het oog op een eventuele vijfde titel.

Verstappen blaast titeldroom nieuw leven in in Austin

Sinds de zomerstop zijn Verstappen en Red Bull dominant en begint McLaren foutjes te maken. Waar enkele weken geleden nog niemand het geloof had dat Verstappen zijn vijfde titel zou kunnen pakken, is dat beeld nu volledig gedraaid. Door zijn overwinning in de Sprint en Grand Prix in Austin, staat Verstappen nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri. Het gat naar Norris bedraagt zelfs nog maar 26 punten. En naar achteren kijken, lijkt Verstappen ook niet meer te hoeven doen. De Nederlander stond enigszins onder druk van Russell op plek vier, maar in de VS nam Verstappen afstand. Het verschil is nu 54 punten in het voordeel van de viervoudig wereldkampioen.

WK-stand F1 in 2025 na Grand Prix van Verenigde Staten

