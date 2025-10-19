De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten bekendgemaakt. De race op het Circuit of the Americas gaat om 21:00 uur Nederlandse tijd van start.

Verstappen domineert op COTA

Max Verstappen domineert tot op heden op Amerikaanse bodem. Na zijn sprintpole en overwinning in de sprintrace zelf, legde hij ook beslag op pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen wordt op de eerste startrij geflankeerd door titelconcurrent Lando Norris. Charles Leclerc en George Russell bezetten de tweede startrij, met daarachter Lewis Hamilton en Oscar Piastri op P5 en P6. De top tien wordt gecompleteerd door Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Carlos Sainz en Fernando Alonso.

Hadjar als hekkensluiter

Het tweede rijtje wordt aangevoerd door Nico Hülkenberg, nadat hij zich op vrijdag nog als vierde wist te kwalificeren voor de sprintrace. Zijn buurman is Liam Lawson, met daarachter Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Franco Colapinto. Gabriel Bortoleto vangt de race op het Circuit of the Americas aan vanaf de zestiende plaats, met daarachter Esteban Ocon, Lance Stroll en Alexander Albon. Isack Hadjar crashte voordat hij een tijd op het bord kon zetten, en draagt zodoende de rode lantaarn.

De defintieve startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten! #USAGP pic.twitter.com/a65QMX0TD0 — GPFans NL (@GPFansNL) October 19, 2025

