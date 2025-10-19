Volgens Andrea Stella, teambaas van McLaren, tlijft het team vasthouden aan hun beleid van gelijke behandeling voor zowel Oscar Piastri als Lando Norris. Dit ondanks de toenemende druk van Max Verstappen in de strijd om het Formule 1-kampioenschap van 2025. De Nederlander heeft immers nog een kans op zijn vijfde opeenvolgende titel, maar McLaren ziet geen reden om een voorkeurscoureur aan te wijzen.

Het seizoen leek aanvankelijk een tweestrijd tussen de McLaren-teamgenoten, maar de heropleving van Red Bull heeft Verstappen een kans gegeven om zijn vijfde opeenvolgende titel te winnen. De Limburger heeft twee van de laatste drie races gewonnen en staat nu op 55 punten achter Piastri en 33 punten achter Norris. De situatie werd verergerd toen beide McLaren-coureurs punten verloren door een crash tijdens de sprinrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten.

McLaren blijft eerlijk

Stella verklaarde: "We zijn nog ver verwijderd van een situatie waarin we één coureur boven de ander zouden verkiezen, vooral zolang de kansen voor beide coureurs realistisch zijn." Hij voegde eraan toe dat het team eerlijk wil blijven en gelijkheid wil toepassen op beide coureurs. "Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat de wereldkampioen een coureur in een papaya-auto zal zijn," aldus Stella.

Verstappen pole, Piastri zesde

Verstappen start zondag vanaf poleposition op het Circuit of the Americas, terwijl Piastri vanaf de zesde plaats begint na een moeilijke kwalificatiesessie. Norris zal naast Verstappen op de eerste rij starten. McLaren blijft echter vasthouden aan hun strategie om beide coureurs de kans te geven hun ambities na te streven, zolang dat redelijk is en het team niet hoeft te kiezen voor één coureur.

