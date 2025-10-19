close global

Verstappen legt uit waarom hij te weinig tijd had voor een tweede snelle ronde in de kwalificatie

Verstappen legt uit waarom hij te weinig tijd had voor een tweede snelle ronde in de kwalificatie

Jan Bolscher
Max Verstappen legde zaterdagavond beslag op pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar het was in Q3 nog even billenknijpen voor de Red Bull Racing-coureur. Hij kwam te laat over de streep om nog een tweede snelle ronde te kunnen doen.

Max Verstappen is in bloedvorm en kent vooralsnog een zeer succesvol weekend in de Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen greep op vrijdag pole position voor de sprintrace, won op zaterdag die sprintrace en legde enkele uren later beslag op pole position voor de Grand Prix van zondagavond. Ondertussen kwamen beide McLarens niet door de eerste bocht in de sprint, waardoor Verstappen in één klap acht punten op beide rijders inliep.

Pole position voor Verstappen

Met Lando Norris op de tweede plaats en Oscar Piastri verder naar achteren op P6, liggen er ook op zondagavond kansen voor Verstappen om zijn achterstand nog verder te verkleinen. Maar het leek in de kwalificatie bijna nog even mis te gaan. Verstappen kwam te laat over de streep, waardoor hij geen tweede snelle ronde meer in kon zetten. Gelukkig voor de Nederlander wist niemand de ijzersterke eerste rondetijd van Verstappen nog aan te scherpen.

Geen tweede run

Op de persconferentie na afloop legt hij uit wat er mis ging: "Er reden een aantal auto's voor mij die een gat van ruim tien seconden lieten vallen", klinkt het. "Dus, ja. Dan heb je op een gegeven moment te weinig tijd. Daarna reden er nog twee auto's voor mij, die ook naar de streep aan het racen waren. Volgens mij reden zij paarse sectoren tijdens hun out lap. Dat was niet ideaal. De tijd was gewoon op."

