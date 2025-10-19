Verstappen legt uit waarom hij te weinig tijd had voor een tweede snelle ronde in de kwalificatie
Verstappen legt uit waarom hij te weinig tijd had voor een tweede snelle ronde in de kwalificatie
Max Verstappen legde zaterdagavond beslag op pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar het was in Q3 nog even billenknijpen voor de Red Bull Racing-coureur. Hij kwam te laat over de streep om nog een tweede snelle ronde te kunnen doen.
Max Verstappen is in bloedvorm en kent vooralsnog een zeer succesvol weekend in de Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen greep op vrijdag pole position voor de sprintrace, won op zaterdag die sprintrace en legde enkele uren later beslag op pole position voor de Grand Prix van zondagavond. Ondertussen kwamen beide McLarens niet door de eerste bocht in de sprint, waardoor Verstappen in één klap acht punten op beide rijders inliep.
Pole position voor Verstappen
Met Lando Norris op de tweede plaats en Oscar Piastri verder naar achteren op P6, liggen er ook op zondagavond kansen voor Verstappen om zijn achterstand nog verder te verkleinen. Maar het leek in de kwalificatie bijna nog even mis te gaan. Verstappen kwam te laat over de streep, waardoor hij geen tweede snelle ronde meer in kon zetten. Gelukkig voor de Nederlander wist niemand de ijzersterke eerste rondetijd van Verstappen nog aan te scherpen.
Geen tweede run
Op de persconferentie na afloop legt hij uit wat er mis ging: "Er reden een aantal auto's voor mij die een gat van ruim tien seconden lieten vallen", klinkt het. "Dus, ja. Dan heb je op een gegeven moment te weinig tijd. Daarna reden er nog twee auto's voor mij, die ook naar de streep aan het racen waren. Volgens mij reden zij paarse sectoren tijdens hun out lap. Dat was niet ideaal. De tijd was gewoon op."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen over Norris in Austin: "Ik zag het meteen al"
- 1 minuut geleden
F1 verlengt contract met Grand Prix van de Verenigde Staten tot en met 2034
- 25 minuten geleden
McLaren blijft vasthouden aan gelijke behandeling Piastri en Norris
- 45 minuten geleden
- 1
Marko over toekomst Tsunoda bij Red Bull: "Daarna laten we het jullie weten"
- 1 uur geleden
- 3
Verstappen legt uit waarom hij te weinig tijd had voor een tweede snelle ronde in de kwalificatie
- 2 uur geleden
- 1
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 2 uur geleden
- 15
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober