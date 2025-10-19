Waar het team van McLaren steeds meer met geknepen billen lijkt te zitten, moet Max Verstappen wellicht oppassen voor gevaar vanuit een andere hoek: George Russell lijkt vastbesloten om het de Nederlander lastig te gaan maken in de Grand Prix van de Verenigde Staten die vanavond om 21:00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Max Verstappen is bezig aan een ijzersterke reeks in de Formule 1. Waar de Nederlander na de zomerstop nog tegen een achterstand van 104 punten naar klassementsleider Oscar Piastri aankeek, bedraagt dit inmiddels nog 'slechts' 55 punten. Het gat naar nummer twee Lando Norris bestaat uit 33 punten. Verstappen werd sinds de zomerstop twee keer eerste en twee keer tweede en heeft zo enorm veel punten goed weten te maken. Tijdens de sprintrace van afgelopen zaterdag maakte hij nog eens acht punten goed. De viervoudig wereldkampioen kwam op het Circuit of the Americas als eerste over de streep, waar beide coureurs van McLaren uitvielen in de eerste bocht.

McLaren kan geen risico's nemen

Enkele uren later legde Verstappen beslag op pole position voor de Grand Prix van vanavond. Norris kwalificeerde zich als tweede. Piastri kent vooralsnog opnieuw een draak van een weekend en moet vanaf de zesde plaats naar voren zien te komen. De druk neemt duidelijk toe binnen het kamp van McLaren. De laatste weken is het een wirwar aan teamorders en worden er intern straffen uitgedeeld als de één de ander raakt op de baan. Men lijkt gebukt te gaan onder de druk die Verstappen steeds verder opvoert. Maar de Limburger moet wellicht oppassen voor gevaar vanuit een andere hoek.

Russell VS Verstappen

Want met Piastri op de zesde plaats en Norris die weet dat hij het zich niet kan veroorloven om schade te rijden in de eerste bocht vanavond, lijken de grootste uitdagers niet per se in het oranje te rijden. Het is echter George Russell die de laatste tijd maar één doel voor ogen lijkt te hebben: linksom of rechtsom laten zien dat hij niet bang is om het gevecht met Verstappen aan te gaan. De twee kregen het in het verleden al vaker met elkaar aan de stok en van een vriendschap is geen sprake. Deze week kwam naar buiten dat de Mercedes-coureur afgelopen jaar in Abu Dhabi een vooropgezet plan had bedacht op via de Engelse media de oorlog aan Verstappen te verklaren.

Niets te verliezen

Op zaterdag deed hij dit op de baan, met een erg gewaagde inhaalpoging op de baan in de sprintrace, waardoor beide coureurs naast het asfalt terechtkwamen. "Er zijn weinig coureurs die het aan de binnenkant proberen bij Verstappen", zei Russell daarover. "Ik wist dat ik misschien maar vijf procent kans had, maar ik dacht: ik probeer het gewoon." En daar zit wellicht het gevaar voor Verstappen. Russell heeft niets te verliezen. De Brit staat vierde in het wereldkampioenschap met een groot gat naar P5. Hij is erop gebrand aan de wereld te laten zien dat hij het gevecht met Verstappen aan durft te gaan, en liet in Austin optekenen dat hij ook op zondagavond een rol van betekenis wil gaan spelen.

