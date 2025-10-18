Max Verstappen is door zijn zege in de Sprint in Austin weer dichter naar de beide coureurs van McLaren gekropen in de F1 WK-stand. Verstappen pakte met acht punten de volle buiten en zag klassementsleider Oscar Piastri crashen met teamgenoot Lando Norris. Is een vijfde wereldtitel nog mogelijk voor Verstappen? Bekijk hieronder de huidige stand in het WK na de Sprint in de Verenigde Staten.

Natuurlijk, het binnenslepen van de vijfde titel wordt nog een hels karwei voor Verstappen, maar met het tempo waarop de Nederlander het aanvankelijk gigantische gat weet te verkleinen, is niets onmogelijk. Ook in Austin haalt Verstappen vooralsnog het maximale eruit. En nu zelfs de externe factoren, zoals het uitvallen van één of beide McLaren's, een keer meewerken, kan het nog wel eens heel spannend worden richting het einde van het F1-seizoen. Tijdens de Sprint voor de Grand Prix van de Verenigde Staten pakte Verstappen met acht punten de volle buit, terwijl de directe concurrentie met lege handen achterbleef. Wat betekent dat nu voor de stand in het F1-kampioenschap?

Verstappen houdt zicht op vijfde titel, pakt ook puntje op Russell

Doordat Verstappen de sprintrace in de Verenigde Staten won, mocht hij 8 punten laten bijschrijven. Dit brengt zijn totaal in de F1-stand nu op 281 punten. Zijn directe concurrent Norris, bleef tijdens de Sprint met lege handen achter en blijft zodoende steken op 314 punten. Dit betekent dat Verstappen dat gat heeft weten te verkleinen naar 33 punten. Ook kampioenschapsleider Piastri haalde geen punten in de sprintrace en staat daarom onveranderd op 336 punten. Het verschil tussen hem en Verstappen is nu geslonken naar 55 punten. Ook met het vizier naar achteren gericht deed Verstappen goede zaken in de Sprint. Hij versloeg George Russell, de nummer vier in het klassement, en weet zodoende een tikkeltje meer afstand te nemen van de Mercedes-coureur. Russell staat op 244 punten.

F1 WK Stand 2025: Verstappen doet goede zaken na Sprint in Austin

