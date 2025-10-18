close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen after his win in the Sprint

Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK

Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK

Jeen Grievink
Max Verstappen after his win in the Sprint

Max Verstappen is door zijn zege in de Sprint in Austin weer dichter naar de beide coureurs van McLaren gekropen in de F1 WK-stand. Verstappen pakte met acht punten de volle buiten en zag klassementsleider Oscar Piastri crashen met teamgenoot Lando Norris. Is een vijfde wereldtitel nog mogelijk voor Verstappen? Bekijk hieronder de huidige stand in het WK na de Sprint in de Verenigde Staten.

Natuurlijk, het binnenslepen van de vijfde titel wordt nog een hels karwei voor Verstappen, maar met het tempo waarop de Nederlander het aanvankelijk gigantische gat weet te verkleinen, is niets onmogelijk. Ook in Austin haalt Verstappen vooralsnog het maximale eruit. En nu zelfs de externe factoren, zoals het uitvallen van één of beide McLaren's, een keer meewerken, kan het nog wel eens heel spannend worden richting het einde van het F1-seizoen. Tijdens de Sprint voor de Grand Prix van de Verenigde Staten pakte Verstappen met acht punten de volle buit, terwijl de directe concurrentie met lege handen achterbleef. Wat betekent dat nu voor de stand in het F1-kampioenschap?

Verstappen houdt zicht op vijfde titel, pakt ook puntje op Russell

Doordat Verstappen de sprintrace in de Verenigde Staten won, mocht hij 8 punten laten bijschrijven. Dit brengt zijn totaal in de F1-stand nu op 281 punten. Zijn directe concurrent Norris, bleef tijdens de Sprint met lege handen achter en blijft zodoende steken op 314 punten. Dit betekent dat Verstappen dat gat heeft weten te verkleinen naar 33 punten. Ook kampioenschapsleider Piastri haalde geen punten in de sprintrace en staat daarom onveranderd op 336 punten. Het verschil tussen hem en Verstappen is nu geslonken naar 55 punten. Ook met het vizier naar achteren gericht deed Verstappen goede zaken in de Sprint. Hij versloeg George Russell, de nummer vier in het klassement, en weet zodoende een tikkeltje meer afstand te nemen van de Mercedes-coureur. Russell staat op 244 punten.

F1 WK Stand 2025: Verstappen doet goede zaken na Sprint in Austin

Coureur Team Punten
Oscar PiastriMcLaren F1 Team336
Lando NorrisMcLaren F1 Team314
Max VerstappenRed Bull Racing281
George RussellMercedes AMG F1244
Charles LeclercScuderia Ferrari177
Lewis HamiltonScuderia Ferrari130
Kimi AntonelliMercedes AMG F189
Alexander AlbonWilliams Racing73
Isack HadjarRacing Bulls39
Carlos SainzWilliams Racing38
Nico HülkenbergStake F1 Team37
Fernando AlonsoAston Martin F1 Team36
Lance StrollAston Martin F1 Team32
Liam LawsonRacing Bulls30
Esteban OconHaas F128
Yuki TsunodaRed Bull Racing22
Pierre GaslyAlpine F120
Gabriel BortoletoStake F1 Team18
Oliver BearmanHaas F118
Franco ColapintoAlpine F10
Jack DoohanAlpine F10

Gerelateerd

Max Verstappen F1 WK-stand
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?
Liveblog

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?

  • 27 minuten geleden
Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'
Andrea Stella

Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'

  • 34 minuten geleden
  • 9
 Marko over McLaren-crash:
McLaren

Marko over McLaren-crash: "Jammer voor hen, maar goed voor ons!"

  • 43 minuten geleden
Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK
F1 WK-stand

Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK

  • 1 uur geleden
  • 1
 Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen
Sprint

Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen

  • 1 uur geleden
Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint
Oliver Bearman

Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

  • 9 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x