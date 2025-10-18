Zak Brown is bang dat McLaren opnieuw zo'n domper zal meemaken als in 2007. Als Lando Norris en Oscar Piastri elkaar in de weg blijven zitten, dan zou Max Verstappen continu punten weg kunnen nemen bij zijn rivalen en de lachende derde worden in de strijd om de wereldbeker. De achterstand van de Red Bull Racing-coureur is in drie raceweekenden geslonken van 104 naar 63 punten.

Brown verwijst dus naar 2007. Lewis Hamilton maakte dat seizoen zijn Formule 1-debuut en werd de teamgenoot van Fernando Alonso bij McLaren. De twee konden totaal niet met elkaar overweg. De sfeer binnen het team uit Woking sloeg echt om tijdens de kwalificatie in Hongarije. Ze kwamen allebei de pitstraat in om hun banden te laten verwisselen, maar Alonso bleef zo lang staan dat Hamilton geen tijd meer had om nog een ronde te doen. Ze waren zo erg met elkaar bezig dat Kimi Räikkönen het met zijn Ferrari voor elkaar kreeg om in vier races een achterstand van 18 punten om te zetten in een voorsprong van 1 punt, precies genoeg om in Brazilië zijn eerste en uiteindelijk enige wereldkampioenschap te pakken.

McLaren ervan bewust dat herhaling 2007 mogelijk is

"Tja, kijk... Dat is het risico, hè, als je twee coureurs hebt zoals in 2007, waarbij ze op gelijke hoogte eindigden qua punten en Kimi hen nipt versloeg", antwoordde Brown op de vraag of McLaren heeft geleerd van 2007. "Maar dat is wel hoe McLaren wil racen. We willen twee coureurs hebben die ertoe in staat zijn om het kampioenschap te winnen. Aan de andere kant, als de een de ander raakt, dan kan het je constructeurskampioenschap in gevaar brengen. Het is een lastige sport, maar we zijn racers en we willen racen. We willen dat beide coureurs kans maken om de titel te pakken en dat komt dus met een risico, zoals in 2007. Maar we zijn ons daar wel met z'n allen van bewust en bereiden ons erop voor dat dat mogelijk een uitkomst kan zijn."

