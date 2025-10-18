close global

Zak Brown with Verstappen and Norris in the background

VIDEO | McLaren nerveus door Verstappen, overweegt andere aanpak voor Piastri en Norris

VIDEO | McLaren nerveus door Verstappen, overweegt andere aanpak voor Piastri en Norris

Vincent Bruins

Max Verstappen is sinds de zomerstop bezig met het dichten van een enorm gat richting Oscar Piastri en Lando Norris. De coureur van Red Bull Racing is ook bij de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten goed uit de startblokken gekomen met de pole position voor de Sprint. McLaren-CEO Zak Brown zit met geknepen billen en sluit een voorkeursbehandeling voor één van zijn coureurs niet uit in de slotfase van het seizoen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Max Verstappen McLaren Lando Norris Oscar Piastri Zak Brown Grand Prix van de Verenigde Staten
