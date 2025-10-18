VIDEO | McLaren nerveus door Verstappen, overweegt andere aanpak voor Piastri en Norris
VIDEO | McLaren nerveus door Verstappen, overweegt andere aanpak voor Piastri en Norris
Max Verstappen is sinds de zomerstop bezig met het dichten van een enorm gat richting Oscar Piastri en Lando Norris. De coureur van Red Bull Racing is ook bij de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten goed uit de startblokken gekomen met de pole position voor de Sprint. McLaren-CEO Zak Brown zit met geknepen billen en sluit een voorkeursbehandeling voor één van zijn coureurs niet uit in de slotfase van het seizoen.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
Max vs. McLaren
Mekies oneens met Brown over titelkansen Verstappen: "Ik ga jullie een beetje teleurstellen"
- 13 minuten geleden
GP Verenigde Staten
VIDEO | McLaren nerveus door Verstappen, overweegt andere aanpak voor Piastri en Norris
- 46 minuten geleden
- 2
Bortoleto in Texas
FIA beslist over deelname Bortoleto in Sprint Verenigde Staten na overtreden 107%-regel
- 1 uur geleden
Papaya rules
Impact consequenties voor Norris mogelijk onthuld: kostte 'straf' van McLaren hem de pole?
- 1 uur geleden
- 4
Gestrand op P18
Tsunoda foetert richting Racing Bulls-coureurs na SQ1-eliminatie: "Nogal schandalig"
- 2 uur geleden
- 2
Kampioenschapsstrijd
Brown voelt hete adem van Verstappen en sluit voorkeursbehandeling McLaren-coureur niet uit
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
75.000+ views
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
50.000+ views
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
50.000+ views
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober