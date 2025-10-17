Red Bull Racing heeft het roer flink omgegooid door haar CEO en teambaas Christian Horner aan de kant te schuiven en sindsdien lijkt het beter te gaan met de Oostenrijkse renstal. De keerzijde van de medaille is dat Red Bull diep in de buidel heeft moeten tasten om zich te ontdoen van Horner. Christijan Albers snapt die keuze van Red Bull dan ook niet en noemt het "te zot voor woorden".

Horner werd kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië op straat gezet door Red Bull. Althans, dat was de praktijk. Op papier moest er immers nog het een en ander geregeld worden, waaronder een afkoopregeling. Horner had immers nog een doorlopend contract en moest worden uitgekocht. Naar verluidt bereikten beide partijen een akkoord over een zak geld ter waarde van zo'n 60 miljoen euro. Volgens Albers een belachelijke hoeveelheid geld. Zeker omdat Horner al fout op fout had gestapeld in de periode die hier aan vooraf ging. Horner lag onder vuur vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, wist toppersoneel niet aan boord te houden en maakte geen handige keuzes met betrekking tot Sergio Pérez en zijn contract.

Afkoopsom Horner "te zot voor woorden"

"Wat er ook is gebeurd met die vrouw in kwestie die hem [Horner, red.] heeft beschuldigd; als teambaas en CEO moet je niet in die positie komen. Er is een flinke reeks aan toppersoneel vertrokken, zoals Adrian Newey, Jonathan Wheatley en eerder al Rob Marshall. Horner heeft ook de fout gemaakt door het contract van Sergio Pérez te verlengen, om hem vervolgens enkele maanden later alsnog de wacht aan te zeggen", zo schrijft Albers in zijn column voor De Telegraaf. "Als voormalig coureur zijnde vind ik het dan te zot voor woorden dat hij zo’n enorme afkoopsom van pakweg 60 miljoen euro meekrijgt. Als rijder heb je altijd prestatieclausules in je contract: presteer je niet, dan kun je ophoepelen."

Horner in feite beloond voor slechte keuzes

Albers zag dat Horner in feite werd beloond voor zijn wangedrag. "Met al het succes dat hij heeft bereikt, is Horner ergens de weg kwijt geraakt, heeft hij de focus verloren en er daarmee voor gezorgd dat Red Bull bijna de status van topteam verloor. Om vervolgens te worden afgekocht. Ik begrijp wel dat Red Bull alles zo snel mogelijk wil hebben afgehandeld, maar eigenlijk is het idioot dat je daar dan op die manier nog voor wordt beloond als het ware", aldus de voormalig F1-coureur.