Max Verstappen heeft tijdens een persconferentie in Austin zijn mening gedeeld over de veelbesproken 'papaya rules' bij McLaren. De Nederlander, die bekendstaat om zijn directe uitspraken, grapt dat het gat met hem in het team groter zou zijn geweest, waardoor dit probleem niet zou zijn voorgekomen.

Het was zondag in Singapore een avond met twee gezichten voor het team van McLaren. Aan de ene kant werd de langverwachte tweede constructeurstitel op een rij veiliggesteld, aan de andere kant was er gesteggel met kampioenschapsleider Piastri. Tijdens de openingsfase in Singapore kreeg hij een beuk van teammaat Lando Norris, iets waar hij niet van gediend was "Nou, dat was weinig teamwork, maar goed. Vinden we het dan allemaal maar prima dat Lando me gewoon aan de kant beukt? Of wat doen we hiermee?", zei de duidelijk geïrriteerde leider van het wereldkampioenschap. Nadat de wedstrijdleiding besloot dat Norris geen dermate grote fout maakte dat hij een straf verdiend had, besloot ook McLaren zelf niks te ondernemen: "Dat is niet eerlijk. Niet eerlijk", foeterde Piastri.

Zelf afgeroepen

Duidelijk was het in ieder geval dat de Australiër zuur was over wat er allemaal gebeurd was en we nog een paar pittige weken tegemoet gaan. Het lijkt erop dat Brown de zaakjes heel snel op orde moet krijgen om verdere escalaties te voorkomen. Verstappen behandelt de hele zaak vanuit Austin, waarin hij hoopt het gat nog verder te verkleinen: "Als je in Singapore de deur een beetje open laat staan, dan krijg je misschien zo'n situatie. Maar aan de andere kant: ze hebben dit natuurlijk ook een beetje over zich afgeroepen bij McLaren, met dat proberen om het allemaal zo gelijk mogelijk te laten verlopen met bepaalde acties", citeert Motorsport.com.

Niet zo dicht bij elkaar

Verstappen vervolgt: "Weet je, een kampioenschap verloopt nooit honderd procent eerlijk met bepaalde kansen. Soms heb je een slechte pitstop en soms gaat er een motor stuk. Dat kun je bijna niet uitbalanceren, denk ik. Zij denken er anders over, maar dat is mijn mening. Het is heel lastig en dan krijg je soms scheve gezichten." De Nederlander geeft ten slotte nog lachend toe dat het met hem in het team wel anders zou gaan met een klein sneertje naar de papayarijders: "Nee, maar we hadden dan denk ik ook niet zo dicht bij elkaar gezeten qua punten. Dan heb je dat probleem automatisch al niet. Je moet in ieder geval proberen om niet in zo'n situatie te komen."

