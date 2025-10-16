Lando Norris en Oscar Piastri horen zich aan de befaamde papajaregels van McLaren, de papaya rules, te houden. Dat is echter niet altijd even gemakkelijk gebleken, zoals bij de start van de afgelopen F1 Grand Prix van Singapore. Als het aan Williams-teambaas James Vowles ligt, dan kan het een schorsing van een coureur tot gevolg hebben.

We krijgen steeds vaker te horen over de papajaregels. Het zijn richtlijnen die McLaren voor hun coureurs heeft opgesteld om de strijd in het wereldkampioenschap zo eerlijk mogen te maken. Piastri legde aan het begin van het seizoen uit dat een van de belangrijkste regels is dat contact absoluut niet mag. Toch toucheerde Norris zijn teamgenoot in Singapore voor een positie wat uiteindelijk een podium zou opleveren. Vowles heeft ervaring met twee heethoofden binnen hetzelfde team, aangezien de hoofdstrateeg was van Mercedes toen Lewis Hamilton en Nico Rosberg daar vochten. Ook al strijden zijn huidige coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz momenteel niet om een WK-titel, toch heeft Vowles zelf ook zulke regels binnen Williams gecreëerd. Wordt er niet naar geluisterd, dan is het zeker een mogelijkheid om een coureur een Grand Prix uit te laten zitten.

Artikel gaat verder onder video

Structuur die niet robuust en sterk genoeg was

"Ik zou het meer doen op de manier die we geleerd hadden over het proces in de latere jaren", begon Vowles bij de Beyond The Grid-podcast. "We waren in 2014 à 2015 echt groentjes. We hadden een structuur die bij lange na niet robuust en sterk genoeg was om met twee potentiële wereldkampioenen om te kunnen gaan. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En we veranderden onze aanpak vrij veel in 2016, 2017, 2018 en zelfs helemaal tot aan 2021. Ik heb het voordeel dat ik dat heb meegemaakt, inclusief wat ik sindsdien nog allemaal heb geleerd."

Related image

Vowles zou schorsing uitdelen

"Ik denk dat McLaren deze regel ook heeft, maar regel nummer één is dat je elkaar niet uitgeschakeld", vervolgde Vowles. "Je beschadigt elkaar niet, je duwt elkaar niet van de team. We zijn hier als team en het team is groter dan de twee coureurs. En als je een kampioenschap gaat winnen of je vecht voor een kampioenschap, dan is dat het resultaat van iedereen die tot dan toe heeft samengewerkt, niet ondanks het feit dat we met zijn allen hebben samengewerkt. Dat is eigenlijk de kernregel die je niet mag overschrijden. Ik had het al over 2016 en wat ik daarvan geleerd heb. Je moet zo duidelijk, echt overduidelijk, zijn dat mensen begrijpen dat als je dat overschrijdt, de gevolgen vreselijk zijn." Presentator Tom Clarkson zei: "De zwaarste straf is dat je volgende week niet meer in de auto zit." Vowles antwoordde: "Correct. Als je twee coureurs hebt die elkaar zo erg aan het pushen zijn dat ze vaker tegen elkaar crashen dan dat ze een race finishen, dan ja."

Gerelateerd