Met het oog op het raceweekend in Austin, zijn alle ogen gericht op Max Verstappen en zijn jacht op de McLaren-coureurs. Jolyon Palmer, voormalig Formule 1-coureur, deelt in de F1 Nation Podcast zijn kijk op de zaak. Volgens de Brit is de Nederlander, ondanks de druk, een constante bedreiging voor de concurrentie.

Het seizoen begon moeizaam voor de Red Bull-coureur, die in eerste instantie moeite had om zijn auto op snelheid te krijgen. De McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, leken een onoverbrugbare voorsprong te hebben genomen. Maar na de zomerstop heeft Red Bull een indrukwekkende comeback gemaakt, met Verstappen die twee overwinningen en twee tweede plaatsen op zijn naam heeft staan. De Limburger heeft zijn achterstand op WK-leider Piastri inmiddels teruggebracht tot 63 punten.

Verstappen constante bedreiging

Palmer prijst de ontwikkeling van Red Bull en de rol die de viervoudig wereldkampioen hierin heeft gespeeld: "We moeten er nu van uitgaan dat Max en Red Bull er in de komende races constant bij zullen staan. Alleen omdat het Max is, toch? Je kunt hem gewoon niet uitsluiten. Hij weet de weekenden aan elkaar te knopen. Zijn polerondjes... Er is maar een kleine kans. Toch lukt het elke keer door het meedogenloze niveau van de coureur." De woorden van de Brit zeggen genoeg: Verstappen is vastberaden om zijn stempel op het kampioenschap te drukken.

Wie sluit de kloof?

McLaren heeft ondertussen wat wisselvalligere resultaten laten zien, wat de spanning in de titelstrijd alleen maar ten goede komt. De Oostenrijkse renstal heeft de auto allrounder gemaakt, waardoor zij zich ook op de 'sterke' circuits van McLaren in de buurt of zelfs voor de Britse renstal kunnen plaatsen. Verstappen staat momenteel derde in het klassement met 273 punten, tegenover Piastri en Norris met respectievelijk 336 en 314 punten. Met nog zes races te gaan, is het de vraag of de Red Bull-coureur de kloof nog kan dichten.

De papaja-regels

Alhoewel Palmer sceptisch is over de kansen van Verstappen op de titel, weet hij ook dat de sport niet te voorspellen is: "Het is gewoon moeilijk voor te stellen dat het gaat gebeuren. Mocht er iets met Max gebeuren in één van de zes Grands Prix, dan is het direct voorbij. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij constant zal domineren." McLaren-CEO Zak Brown heeft inmiddels laten weten dat het team zijn strategie niet aan zal passen, ondanks de dreiging van de Nederlander. De papaja-regels blijven van kracht, wat betekent dat beide McLaren-coureurs vrij zijn om elkaar op de baan uit te dagen.

