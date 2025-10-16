In de koningsklasse der autosport zijn geruchten aan de orde van de dag, al is er eentje die recentelijk de nodige aandacht heeft weten te trekken. Het zou namelijk zo zijn dat Christian Horner het team van Ferrari zou gaan versterken. De geruchtenmolen draait op volle toeren, maar in hoeverre is er eigenlijk sprake van dat Horner in gesprek is met Ferrari-president John Elkann?

Er is in principe helemaal niks aan de hand, aangezien de geruchten volledig uit de lucht gegrepen zijn. Toch is het interessant om na te denken over wat er zou gebeuren als Horner daadwerkelijk de overstap naar de Scuderia zou maken. Het Italiaanse team heeft er immers voor gekozen om door te gaan met Fred Vasseur, die recent een contractverlenging ontving en daarmee het vertrouwen van het team wint. Inmiddels moet Vasseur na een seizoen zonder Grand Prix-overwinning opnieuw bewijzen dat hij de renstal kan leiden.

Vasseur onder druk

De druk op de Italiaanse renstal blijft hoog, zeker nu het seizoen tegen lijkt te zitten. Sinds de contractverlenging van Vasseur heeft het team geen podiumplaats meer kunnen behalen, wat de geruchten rondom Horner en een eventuele overstap naar Ferrari weer aanwakkert. Ondertussen richt Ferrari zich op het volgend jaar, terwijl ook Charles Leclerc zijn blik richt op 2026. Op de achtergrond zou de Monegask echter zijn opties verkennen voor na dat seizoen, als de prestaties van de Scuderia zo matig blijven.

Horner niet naar Ferrari

De geruchten rond de voormalige Red Bull-teambaas illustreren de enorme druk en verwachtingen die op Ferrari rusten. De Scuderia moet voortdurend streven naar betere prestaties en het volledige potentieel van hun huidige auto benutten. De Horner-geruchten blijken echter totaal onwaar volgens Sky Italia: "Volgens ons onderzoek zijn deze geruchten volkomen ongegrond en kloppen er veel dingen niet. We zijn niet op de hoogte van gesprekken tussen Horner en president John Elkann, die in plaats daarvan zijn volledige vertrouwen, continuïteit en stabiliteit in het Vasseur-project stelde en hem daarmee aan het roer van Scuderia Ferrari bevestigde.