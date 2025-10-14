Red Bull Racing gaat, in tegen stelling tot veel rivalen, nog veel tijd en geld steken in de 2025-wagen. Het Oostenrijkse team wil hiermee meer te weten komen over de correlatie tussen de windtunnel en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt, daarnaast biedt het Max Verstappen daarmee nog een kleine kans op de wereldtitel in 2025. Voor welke strategie heeft Red Bull Racing gekozen en kan dit mogelijk nog leiden naar de vijfde titel van Max Verstappen? In deze GPFans Special duiken we daarin.

