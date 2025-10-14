close global

VIDEO | Red Bull verklaart déze risicovolle koers voor Verstappen | GPFans Special

Lars Leeftink

Red Bull Racing gaat, in tegen stelling tot veel rivalen, nog veel tijd en geld steken in de 2025-wagen. Het Oostenrijkse team wil hiermee meer te weten komen over de correlatie tussen de windtunnel en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt, daarnaast biedt het Max Verstappen daarmee nog een kleine kans op de wereldtitel in 2025. Voor welke strategie heeft Red Bull Racing gekozen en kan dit mogelijk nog leiden naar de vijfde titel van Max Verstappen? In deze GPFans Special duiken we daarin.

Max Verstappen Red Bull Racing
Net binnen

Jeremy Clarkson daags na kritiek op ziekenhuis met spoed opgenomen
Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson daags na kritiek op ziekenhuis met spoed opgenomen

  • 28 minuten geleden
GPFans Special

VIDEO | Red Bull verklaart déze risicovolle koers voor Verstappen | GPFans Special

  • 1 uur geleden
Schoonfamilie Verstappen

Zusje Kelly Piquet deelt foto's van crash schoonmoeder Verstappen: 'Angstaanjagende dag'

  • 1 uur geleden
Column ✍️

Column: Tsunoda gaat eerder een wereldkampioenschap winnen dan Verstappen

  • 2 uur geleden
  • 4
Russell en Verstappen

Montoya: 'Mercedes heeft Verstappen niet nodig, Russell kan net zo goed worden'

  • 3 uur geleden
  • 6
VeeKay in IndyCar

VeeKay ook in 2026 in IndyCar te bewonderen: transfer naar Juncos Hollinger Racing

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

