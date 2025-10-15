De grid voor het Formule 1-seizoen van 2026 is al voor het overgrote deel ingevuld. Maar liefst 16 van de 22 stoeltjes liggen al vast. Maar bij welke coureurs is de kans het grootst dat we ze niet meer terugzien? We zetten het op een rijtje.

Het Formule 1-seizoen van 2026 wordt een bijzonder interessante. Volgend jaar treden er nieuwe motorische reglementen in werken, waarmee er een nieuw tijdperk in de sport aanbreekt. Het is goed mogelijk dat we een aantal verschuivingen in de huidige pikorde gaan zien. De grote vraag is immers, welke leverancier levert de beste krachtbron en welk team weet deze het meest efficiënt in het chassis te implementeren. Kan Mercedes net als tussen 2014 en 2021 jarenlang de sport domineren door de reglementen het meest effectief uit te voeren, of komt een Ferrari of Red Bull Racing als sterkst uit de bus? Of is het een klantenteam zoals McLaren of Williams dat de boel plotseling als beste voor elkaar heeft? Het antwoord laat nog even op zich wachten.

Zes coureurs tasten nog in het duister

Wat we wel weten: veertien van de huidige twintig coureurs zullen het nieuwe tijdperk meegaan maken. Oké, in de Formule 1 is nooit iets zeker. Maar van de huidige twintig coureurs hebben er veertien een contract voor volgend seizoen. Tel daar de terugkeer van routiniers Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij op bij het gloednieuwe team van Cadillac, en er zijn al 16 van de in totaal 22 stoeltjes ingevuld. Dat betekent dat er nog zes coureurs niet zeker zijn van hun toekomst. Van welke coureurs is de kans het grootst dat we ze na dit seizoen niet meer terugzien in de Formule 1?

De Formule 1-grid voor het seizoen van 2026 tot nu toe

Welke coureurs zien we niet meer terug in 2026

We zetten de coureurs zonder contract op een rijtje van minst waarschijnlijk dat ze niet meer van de partij zijn in 2026, naar meest waarschijnlijk dat ze (voorlopig) aan hun laatste seizoen bezig zijn.

Isack Hadjar

Te beginnen met Isack Hadjar, naar kunnen we namelijk kort over blijven. Het is niet de vraag of we de Racing Bulls-debutant volgend jaar terugzien, maar bij welk team we hem terugzien. Red Bull-topman Helmut Marko heeft immers al erkent dat hij volgend jaar één van de vier zitjes bij de Red Bull-teams zal krijgen. Het is alleen nog even afwachten of hij promoveert naar Red Bull Racing, of blijft rijden voor zusterteam Racing Bulls.

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli is in principe ook geen spannend verhaal. Ondanks de matige reeks van de negentienjarige Italiaan dit seizoen, ziet Mercedes-teambaas hem duidelijk als groeibriljant en wil hij voor de lange termijn investeren in zijn groeibriljant. Daarnaast heeft Wolff onlangs live op televisie laten weten dat de deal van Antonelli voor 2026 rond is. Waarom een officiële aankondiging zo lang op zich laat wachten, is echter wel een interessante vraag.

George Russell

De zaak 'George Russell' wordt al wat interessanter. Waar de Brit eerst door Mercedes in de wachtkamer werd gezet, omdat Wolff afgelopen zomer jacht maakte op Max Verstappen, is het naar verluidt nu Russell die aanbiedingen van Mercedes heeft afgewezen. De nummer vier in het wereldkampioenschap wil een contract voor meerdere jaren, waar Wolff vooral interesse heeft in een eenjarige deal. Want, Max Verstappen. Komt hij in 2026 wel op de markt?

Hoe dan ook, in principe heeft Wolff in datzelfde interview, waarin hij Antonelli bevestigde, tussen neus en lippen door laten weten dat er over Russell ook snel nieuws naar buiten zal komen. En daarnaast, Mercedes heeft helemaal geen andere opties voor 2026. Als Russell besluit op te stappen (wat onwaarschijnlijk lijkt, want ook Russell heeft geen andere opties voor 2026), wie zetten ze dan naast Antonelli? Een rookie met een moeizaam eerste seizoen in de sport. Er zijn geen snelle routiniers beschikbaar om hem te begeleiden.

Liam Lawson

Bij de onderste drie namen in het lijstje komen er meer vraagtekens kijken. Zo is het geen geheim dat Liam Lawson in gevecht is met Yuki Tsunoda, om wat lijkt het laatst beschikbare zitje. Max Verstappen en Isack Hadjar zijn sowieso van de partij, en Formule 2-coureur Arvid Lindblad lijkt de kans te gaan krijgen bij Racing Bulls.

Het spreekt echter in het voordeel van Lawson dat hij bezig is aan zijn pas eerste volle seizoen in de sport. En na het bizarre ontslag bij Red Bull Racing na twee races, heeft hij zich aardig herpakt bij Racing Bulls. Lawson staat momenteel met dertig punten slechts negen punten achter Hadjar en maar liefst tien punten boven Tsunoda in de Red Bull. De Nieuw-Zeelander lijkt dus goede papieren te hebben om nog een jaartje te mogen blijven zitten.

Franco Colapinto

De kans dat we Franco Colapinto niet terug gaan zien in 2026, is reëel. De veelbelovende Argentijn nam na zes races het zitje van Jack Doohan bij Alpine over, maar is sindsdien een schim van de razendsnelle jongeling die we tijdens zijn invalbeurten bij Williams in 2024 zagen. Wat in zijn voordeel spreekt, is dat hij de afgelopen weken een stijgende lijn ingezet lijkt te hebben. Daarnaast gaf Alpine-topman Flavio Briatore in Zandvoort nog aan dat ze hun coureurs misschien wat meer tijd moeten geven om te wennen. Maar wil hij kans maken op een zitje in 2026, zal hij de komende weken van goede huizen moeten komen.

Yuki Tsunoda

Tot slot, Yuki Tsunoda. Het lijkt helaas onwaarschijnlijk dat de Japanner volgend jaar nog op de grid staat. Tsunoda staat met 20 punten op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap, waar teammaat Max Verstappen met 273 punten nog een klein beetje zicht heeft op de titel. Dat hij het bij de Oostenrijkse grootmacht niet goed genoeg doet, is duidelijk. Maar toch lijkt in dienst blijven bij Red Bull Racing zijn grootste kans om in de Formule 1 te blijven rijden.

Racing Bulls is immers een opleidingsteam. En als er één stoeltje naar Lindblad gaat, zou het een opmerkelijke zet zijn van de Red Bull-leiding om Lawson al na één seizoen weer uit de Formule 1 te wippen, terwijl Tsunoda er al vier volledige seizoenen bij het zusterteam en één vrijwel volledig seizoen bij Red Bull Racing op heeft zitten. Een degradatie naar Racing Bulls lijkt dus onwaarschijnlijk. Maar als Hadjar een promotie krijgt, zal Tsunoda zijn biezen moeten pakken.

Tsunoda wordt nog vaak gelinkt aan Aston Martin. Daar rijden ze vanaf volgend jaar met motoren van Honda: een Japanse leverancier die al jaren Tsunoda steunt. Maar Fernando Alonso (tweevoudig wereldkampioen) en Lance Stroll (zoontje van de baas) hebben beiden een contract voor volgend jaar. Die kans lijkt dus erg klein.

