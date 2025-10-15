Red Bull Racing lijkt de grote test in Singapore met vlag en wimpel te hebben doorstaan. Het Oostenrijkse team kon op het altijd lastige Marina Street Bay Circuit toch meedoen om de bovenste plekken en dat is de bevestiging van de lijn naar boven. Red Bull hanteert daarbij een risicovolle strategie, zo benadrukt teambaas Laurent Mekies. Maar voor welke strategie heeft Red Bull Racing gekozen en kan dit mogelijk nog leiden naar de vijfde titel van Max Verstappen? In deze GPFans Special duiken we daarin.

Daar waar de meeste teams zich al volledig hebben gecommitteerd tot de 2026-wagen, blijft Red Bull Racing in het huidige seizoen nog met updates komen. Er is vooral veel werk in de voorvleugel van de RB21 gestoken en daar lijkt nog een mogelijk foefje in te zitten, maar daarover straks meer. Door de strategie om met updates te blijven komen, offert Red Bull waardevolle ontwikkelingstijd voor volgend jaar op, maar het is volgens Mekies niet zomaar weggegooide tijd. Zo kan Red Bull van de huidige ontwikkeling leren wat de correlatie tussen de windtunnel en de daadwerkelijke data op de baan is, een probleem dat al lange tijd aanwezig is bij de renstal.

Risicovolle strategie Red Bull

"Het is belangrijk dat we dat tot op de bodem uitzoeken, omdat we het project voor volgend jaar zullen ontwikkelen, zelfs als de reglementen volledig anders zijn met dezelfde tools en volgens dezelfde methodologie. Het is dus heel belangrijk dat we met de auto van dit jaar kunnen bevestigen dat onze manier van naar de data kijken juist is, dat onze ontwikkelingsaanpak klopt en dat die het prestatieniveau oplevert dat we verwachten." Dat daar risico's aankleven, weet Mekies, maar die calculeert hij in: "Natuurlijk komt dat met een prijs ongetwijfeld ten koste van het project voor 2026. Maar wij vinden dat dit voor ons de juiste afweging is, zonder te oordelen over wat de andere teams doen", zo vertelt hij bij PlanetF1.

Windtunneltijd

Nog los van wat Red Bull kan leren over de tools, kan het team ook een klein risico nemen. Zo wordt elk half jaar de windtunneltijd verdeeld en Red Bull stond halverwege het seizoen op de vierde plek. Dat betekent dat het voor de tweede helft van dit seizoen 85 procent van de ontwikkelingstijd tot haar beschikking heeft, terwijl McLaren bijvoorbeeld als nummer één 70 procent ontwikkelingstijd heeft gekregen en dat heeft allemaal te maken met de budgetcapregels.

McLaren houdt Red Bull in de gaten

McLaren kon in Singapore de constructeurstitel vieren, maar jaagt met Oscar Piastri en Lando Norris ook nog altijd op het wereldkampioenschap voor de coureurs. Daarin houdt Andrea Stella nu ook rekening met Red Bull Racing en dan met name Verstappen, zo vertelde hij in De Telegraaf. "Wij zijn al een tijd geleden gestopt met de ontwikkeling van de auto en ons volledig gaan focussen op 2026. Red Bull bracht een nieuwe vloer in Monza en kwam hier met een nieuwe voorvleugel. Er zitten dus twee kanten aan het verhaal: onze ontwikkeling en de karakteristieken van de circuits waarop we de voorbije weken hebben gereden… We hadden de Formule 1 dit jaar graag saai gemaakt, maar zo werkt het niet. We accepteren het gevecht."

Flexibele voorvleugel

Nog los van de vloer en de nieuwe voorvleugel die voor minder onderstuur zouden moeten zorgen, is er volgens Autoracer ook een klein foefje op de voorvleugel teruggekeerd. Zo zou de flexibele voorvleugel namelijk weer helemaal terug zijn bij Red Bull Racing, maar ook bij Mercedes. De FIA heeft het met TD018 aan banden proberen te leggen, maar de twee teams zouden een manier hebben gevonden om de nieuwe statische test te doorstaan, maar vervolgens wél het gewenste effect op de baan te krijgen. Op de beelden van de W16 in Singapore was namelijk weer de voorvleugel te zien die erg ver doorbuigt, maar ook Red Bull zou een variant hebben bedacht, wat dan weer meer aan de zijkant van de vleugel zit, richting de endplate. Het doel is om het outwash-effect te vergroten en daarmee de algehele efficiëntie van de RB21 te verbeteren.

In Austin krijgt Red Bull een nieuwe uitdaging voor de kiezen. Zo zijn er op het Circuit of the Americas veel medium-bochten en daarin blinkt de MCL39 normaliter uit.

