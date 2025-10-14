‘Red Bull en Mercedes brengen flexibele voorvleugels terug'
‘Red Bull en Mercedes brengen flexibele voorvleugels terug'
Red Bull Racing en Mercedes hebben de flexibele voorvleugel teruggebracht in de Formule 1, zo meldt Autoracer. De FIA heeft tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje, met technische richtlijn 018, een verscherpte statische test ingevoerd. Toch zouden de twee teams iets nieuws hebben gevonden.
De W16 van Mercedes kwam in Singapore tot leven, met de zege van George Russell als hoogtepunt. Achteraf liet het team weten dat de debrief interessant zou worden, omdat men niet precies wist waarom de wagen daar zo snel was. Het medium stelt echter dat de beweging van de voorvleugelflaps aan de bovenkant opnieuw duidelijk zichtbaar was op hoge snelheid en concludeert dat de flexibele voorvleugels weer terug zijn.
Flexiwings
Een van de grootste klachten over de W16 betreft de achterkant van de wagen, die in de bochten erg licht wordt. Door de flexibele voorvleugel wordt de neerwaartse druk in snelle bochten beperkt, waardoor de achterkant minder wordt ontlast en daardoor stabieler blijft, zonder nerveus te worden. Red Bull heeft een iets andere variant bedacht, waarbij de flexibele onderdelen zich meer aan de zijkanten van de voorvleugel bevinden, richting de endplates. Daarmee probeert het team het outwash-effect en de algehele efficiëntie van de wagen te vergroten.
Gerelateerd
Net binnen
Journalist deelt "positief teken" over situatie Michael Schumacher
- 24 minuten geleden
- 3
‘Red Bull en Mercedes brengen flexibele voorvleugels terug'
- 52 minuten geleden
Wolff zet juridisch gevecht tegen FIA door: "Aantasting van mijn integriteit"
- 1 uur geleden
Red Bull en Verstappen doorstaan grote test in Singapore
- 2 uur geleden
Verstappen·com Racing grijpt titel in endurance, Montoya ziet 'angstaanjagende' Max | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
F1 blikt terug op titels Hamilton in Austin | F1 Shorts
- Gisteren 20:56
- 44
Veel gelezen
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober