Red Bull Racing en Mercedes hebben de flexibele voorvleugel teruggebracht in de Formule 1, zo meldt Autoracer. De FIA heeft tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje, met technische richtlijn 018, een verscherpte statische test ingevoerd. Toch zouden de twee teams iets nieuws hebben gevonden.

De W16 van Mercedes kwam in Singapore tot leven, met de zege van George Russell als hoogtepunt. Achteraf liet het team weten dat de debrief interessant zou worden, omdat men niet precies wist waarom de wagen daar zo snel was. Het medium stelt echter dat de beweging van de voorvleugelflaps aan de bovenkant opnieuw duidelijk zichtbaar was op hoge snelheid en concludeert dat de flexibele voorvleugels weer terug zijn.

Artikel gaat verder onder video

Flexiwings

Een van de grootste klachten over de W16 betreft de achterkant van de wagen, die in de bochten erg licht wordt. Door de flexibele voorvleugel wordt de neerwaartse druk in snelle bochten beperkt, waardoor de achterkant minder wordt ontlast en daardoor stabieler blijft, zonder nerveus te worden. Red Bull heeft een iets andere variant bedacht, waarbij de flexibele onderdelen zich meer aan de zijkanten van de voorvleugel bevinden, richting de endplates. Daarmee probeert het team het outwash-effect en de algehele efficiëntie van de wagen te vergroten.

Gerelateerd