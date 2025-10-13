Haas pakt uit met speciale kleurstelling voor thuisrace op Circuit of the Americas
Het tot dusver enige Amerikaanse team op de Formule 1-grid brengt een speciale kleurstelling naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op de bolides van Haas F1-coureurs Ollie Bearman en Esteban Ocon zijn aankomend weekend de bekende 'stars and stripes' te zien.
Haas maakt een seizoen met afwisselende prestaties mee. Ze liggen slechts negende in het constructeurskampioenschap, maar qua punten maken ze een van hun betere jaren mee. De beste resultaten kwamen in China, toen Ocon als vijfde werd geklasseerd en Bearman als achtste. Haas heeft drie thuisraces en eentje hebben we al achter de rug, Miami. Toen lukte het niet om punten te scoren, maar Haas hoopt op beter aankomend weekend.
Stars and stripes
Haas pakt op het Circuit of the Americas in Austin, Texas uit met een speciale kleurstelling.
