close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Photo credit: Haas F1 Team

Haas pakt uit met speciale kleurstelling voor thuisrace op Circuit of the Americas

Haas pakt uit met speciale kleurstelling voor thuisrace op Circuit of the Americas

Vincent Bruins
Photo credit: Haas F1 Team

Het tot dusver enige Amerikaanse team op de Formule 1-grid brengt een speciale kleurstelling naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op de bolides van Haas F1-coureurs Ollie Bearman en Esteban Ocon zijn aankomend weekend de bekende 'stars and stripes' te zien.

Haas maakt een seizoen met afwisselende prestaties mee. Ze liggen slechts negende in het constructeurskampioenschap, maar qua punten maken ze een van hun betere jaren mee. De beste resultaten kwamen in China, toen Ocon als vijfde werd geklasseerd en Bearman als achtste. Haas heeft drie thuisraces en eentje hebben we al achter de rug, Miami. Toen lukte het niet om punten te scoren, maar Haas hoopt op beter aankomend weekend.

Stars and stripes

Haas pakt op het Circuit of the Americas in Austin, Texas uit met een speciale kleurstelling.

Gerelateerd

Formule 1 Haas Esteban Ocon Oliver Bearman Grand Prix van de Verenigde Staten Austin

Net binnen

F1 Austin Grand Prix: waar GP op tv kijken, weerbericht, nieuws, tijden en meer
GP Verenigde Staten

F1 Austin Grand Prix: waar GP op tv kijken, weerbericht, nieuws, tijden en meer

  • 9 minuten geleden
Kansen op titel Verstappen in 2025: de laatste zes circuits onder de loep
Verstappen kampioen in 2025?

Kansen op titel Verstappen in 2025: de laatste zes circuits onder de loep

  • 28 minuten geleden
Ford-coureur verbreekt polerecord Nordschleife en wil weer tegen Verstappen racen:
Nürburgring Langstrecken-Serie

Ford-coureur verbreekt polerecord Nordschleife en wil weer tegen Verstappen racen: "Ongelooflijk cool"

  • 1 uur geleden
Haas pakt uit met speciale kleurstelling voor thuisrace op Circuit of the Americas
Stars and stripes

Haas pakt uit met speciale kleurstelling voor thuisrace op Circuit of the Americas

  • 2 uur geleden
Gridstraf dreigt voor Verstappen, maar McLaren-rivalen staan eveneens op het randje
GP Verenigde Staten

Gridstraf dreigt voor Verstappen, maar McLaren-rivalen staan eveneens op het randje

  • 2 uur geleden
Verstappen gewaarschuwd door coureur van beste Nürburgring-team:
Nürburgring Langstrecken-Serie

Verstappen gewaarschuwd door coureur van beste Nürburgring-team: "Natuurlijk willen we hem verslaan"

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 'Verstappen doet nog mee om titel', Kelly Piquet showt nieuw speeltje | GPFans Recap
75.000+ views

'Verstappen doet nog mee om titel', Kelly Piquet showt nieuw speeltje | GPFans Recap

  • 23 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x