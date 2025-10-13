De Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin staat van 17 t/m 19 oktober 2025 op het programma in de F1 - en het betreft hier een zogenoemd Sprintweekend. Dat betekent dat we volop actie gaan krijgen op het Circuit of the Americas in Texas. En daar wil je uiteraard niets van missen, zeker niet nu Max Verstappen de beide McLaren's weer vol op de huid zit. Maar waar kijk je de GP van Austin live op tv, wat is het tijdschema en wat zeggen de laatste weerberichten?

Aankomend weekend wordt het Formule 1-spektakel weer hervat met een bomvol programma in de Verenigde Staten. We krijgen namelijk weer het Sprint-format voorgeschoteld in Austin. Dit betekent dat we dus maar één vrije training hebben, alvorens we al echte actie - in de vorm van de kwalificatie voor de Sprint - gaan krijgen. Op zaterdag hebben we dan de Sprint én de kwalificatie voor de hoofdrace, en op zondag staat het hoofdgerecht, ofwel de Grand Prix, op het programma. Om je vingers bij af te likken dus. En laat nou net Verstappen weer in topvorm verkeren terwijl de McLaren's onder druk staan. In Singapore had menigeen verwacht dat McLaren weer de boventoon zou voeren, maar niets bleek minder waar. Krijgen we een herhaling in Austin? Zo ja, dan krijgen we een sensationeel slot van het F1-seizoen van 2025. Dit wil je dus niet missen - en daarom hebben we in dit artikel alle cruciale informatie voor je op een rij gezet.

Tijdschema F1 in Austin: hoe laat zijn de Sprint en Grand Prix?

Het F1-racweekend in de Verenigde Staten begint op vrijdag 17 oktober. Omdat het in Nederland 7 uur later is dan in Austin, gaan de sessies op ietwat ongebruikelijke tijdstippen van start. Dit betekent in jou geval dat je vaak tot laat in de avond moet opblijven om alles te kunnen zien. De eerste vrije training begint om 19:30 uur op vrijdag, maar wie ook de kwalificatie voor de Sprint wil zien, zal tot middernacht op moeten blijven. De sprintkwalificatie begint namelijk vrijdagavond om 23:30 uur pas en loopt door tot in de nacht. Vervolgens is op zaterdag 18 oktober de daadwerkelijke Sprint, die om 19:00 uur Nederlandse tijd van start zal gaan. Wil je daarna ook nog de kwalificatie zien, dan moet je om 23:00 uur opnieuw inschakelen. Op zondag 19 oktober is het om 21:00 uur tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, ofwel het hoofdgerecht van het weekend.

F1 Grand Prix Verenigde Staten Datum Tijd (CEST) Eerste vrije training 17 oktober 2025 19:30 - 20:30 Sprintkwalificatie 17 oktober 2025 23:30 - 00:14 Sprintrace 18 oktober 2025 19:00 - 20:00 Kwalificatie 18 oktober 2025 23:00 - 23:59 Grand Prix 19 oktober 2025 21:00 - 23:00 * Alle tijden zijn in Centraal-Europese Zomertijd (CEST).

F1 Austin op tv: waar kijk je de Grand Prix live op tv of via stream?

Nu je het tijdschema voor dit weekend in je agenda hebt genoteerd, wil je natuurlijk weten waar je deze racesessies live kunt kijken, op televisie of per stream. Dat hebben we ook even voor je op een rij gezet. De meest voor de hand liggende opties zijn Viaplay, de F1-rechtenhouder in Nederland, of F1 TV Pro. Bij beiden heb je een betaald maand- of jaarabonnement nodig om alle sessies live te kunnen bekijken. Je kunt zowel Viaplay als F1 TV gebruiken op zowel je smartphone, laptop, tablet en televisie. Via de lineaire tv kun je zappen naar Viaplay TV+, de betaalde tv-zender voor abonnees. Bij Ziggo zit dit kanaal op 432.

Een paar keer per jaar kun je als niet-abonnee via de televisie terecht bij RTL Deutschland. De Duitse zender zendt dan gratis een Grand Prix uit. Echter, de Grand Prix van de Verenigde Staten valt hier niet onder. En waar je in 2024 altijd bij de NOS terecht kon voor samenvattingen van de F1-races, is dat anno 2025 ook niet meer het geval. Je moet nu schakelen richting Viaplay TV om de samenvattingen te bekijken.

Zender / Dienst Type Beschikbaarheid / Opmerkingen Viaplay Betaalde streamingdienst Alle sessies live met NL commentaar. Viaplay TV+ Betaalde TV-zender Live race voor Viaplay-abonnees (Kanaal 432 Ziggo). F1 TV Pro Betaalde streamingdienst Alle sessies live, diverse talen, onboard-camera's. Viaplay TV Gratis TV-zender Doorgaans samenvattingen (check programmagids). RTL Deutschland Gratis TV-zender (Duitsland) Zendt 7 races live uit; Austin valt hier niet onder.

Weerbericht Austin: krijgen we regen tijdens de F1 in de Verenigde Staten?

Net als in Singapore mogen de coureurs zich in Texas ook opmaken voor een tropisch weekend. De temperaturen kunnen de 34 graden Celsius aantikken. Er wordt vooralsnog veel zon voorspeld in Austin, maar ook een kleine bui her en der is niet uitgesloten. De grootste kans op regen lijkt te zijn op zaterdag en zondag, maar we kunnen ook zo maar eens een compleet droog weekend voorgeschoteld gaan krijgen. Wel of geen regen, de F1-coureurs zullen zich in ieder geval - letterlijk - in het zweet gaan werken in de Verenigde Staten. Met de grote hoeveelheid zon, hoge temperaturen en het intensieve raceprogramma, wordt het een ware uitputtingsslag.

Dag Datum Temperatuur Weer overdag Neerslagkans Donderdag 16-10 32 °C / 20 °C Meestal zonnig, later wat wolken 5% Vrijdag 17-10 33 °C / 22 °C Meestal zonnig 16% Zaterdag 18-10 34 °C / 19 °C Gedeeltelijk bewolkt, kans op een bui 18% Zondag 19-10 32 °C / 17 °C Overwegend helder, lokaal een spetter 15%

Circuit of the Americas: wat moet je weten over deze baan?

Het Circuit of the Americas, afgekort COTA, werd ontworpen door de bekende Duitse baanarchitect Hermann Tilke. Hij liet zich inspireren door bekende bochtensessie van bestaande banen en creeërde een 5513 meter lang driehoek-achtig parcours. De baan werd in 2012 opgeleverd ten zuidoosten van Austin en wordt gebruikt voor zowel de Formule 1 als de MotoGP. De races op COTA gaan tegen de klok in en de coureurs komen een 20-tal bochten tegen. Rechte stukken zijn er ook, bijvoorbeeld tussen bocht 11 en bocht 12 en op start-finish richting bocht 1.

De meest succesvolle coureur op het Circuit of the Americas, is Lewis Hamilton. Hij won er maar liefst vijf keer sinds de opening in 2012. De laatste jaren is COTA echter het terrein geworden van Verstappen. De Red Bull-coureur won er in 2021, 2022 én 2023. De laatste editie, die van 2024, werd gewonnen door Charles Leclerc. Hij liet eerder al, in 2019, de snelste ronde noteren op dit circuit. De hoogste topsnelheid die ooit op deze baan behaald is, is 345,1 km/u. Dit record staat op naam van Kevin Magnussen, neergezet in een Renault in 2016.

