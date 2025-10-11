Valtteri Bottas heeft onthuld dat hij al bezig is met zijn rol bij Cadillac, ondanks dat zijn officiële start pas in januari is. In gesprek met Crash.net zegt de Fin dat hij al wat klusjes aan het doen is voor het Amerikaanse team. Ook Mercedes, waar Bottas momenteel reservecoureur is, zou hier geen probleem mee hebben.

Bottas was van 2017 tot en met 2021 bij het Duitse team vaste coureur. De voormalig coureur van Mercedes legt uit dat er al gesprekken zijn geweest tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Cadillac-teambaas Graeme Lowdon over de dingen die Bottas nu al op kan pakken. De Fin heeft al online meetings gehad met Cadillac en geeft aan dat er nu al veel werk is waar Bottas bij kan helpen. "Dat mag ik gewoon doen, dat is geen probleem. Iedereen begrijpt dat er veel werk ligt en dat er voor bepaalde zaken nu al input van de coureurs nodig is", aldus Bottas. Volgens de Fin snapt iedereen dat hij er nu al bij betrokken moet worden.

Bottas onder de indruk van Cadillac

Een trip naar het hoofdkwartier van Cadillac in Engeland maakte voor Bottas duidelijk dat het team verder is dan hij had verwacht. De tienvoudig Grand Prix-winnaar was onder de indruk en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Bottas denkt ook na over of hij al simulatorwerk voor Cadillac kan gaan doen, iets waar dit weekend nog overleg over plaats gaat vinden tussen Mercedes en Cadillac. “Ze zijn al verder dan ik had verwacht. Ze zijn natuurlijk al een tijdje bezig, maar wat ik tot dusver heb gezien, was indrukwekkend en geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Bottas bij Cadillac

Cadillac koos ervoor om met twee ervaren coureurs het seizoen 2026 en het nieuwe tijdperk aan te vangen, want naast Bottas zal ook Sergio Pérez na een jaar afwezigheid zijn rentree in F1 maken. De twee ervaren coureurs met meerdere zeges achter hun naam in F1 zullen het nieuwe team helpen om informatie te verzamelen, hun ervaring te delen met de rest van het team en ervoor te zorgen dat de basis goed is.