close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Valtteri Bottas

Bottas mag nu al aan de slag voor Cadillac: "Mercedes zal me niet tegenhouden"

Bottas mag nu al aan de slag voor Cadillac: "Mercedes zal me niet tegenhouden"

Lars Leeftink
Valtteri Bottas

Valtteri Bottas heeft onthuld dat hij al bezig is met zijn rol bij Cadillac, ondanks dat zijn officiële start pas in januari is. In gesprek met Crash.net zegt de Fin dat hij al wat klusjes aan het doen is voor het Amerikaanse team. Ook Mercedes, waar Bottas momenteel reservecoureur is, zou hier geen probleem mee hebben.

Bottas was van 2017 tot en met 2021 bij het Duitse team vaste coureur. De voormalig coureur van Mercedes legt uit dat er al gesprekken zijn geweest tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Cadillac-teambaas Graeme Lowdon over de dingen die Bottas nu al op kan pakken. De Fin heeft al online meetings gehad met Cadillac en geeft aan dat er nu al veel werk is waar Bottas bij kan helpen. "Dat mag ik gewoon doen, dat is geen probleem. Iedereen begrijpt dat er veel werk ligt en dat er voor bepaalde zaken nu al input van de coureurs nodig is", aldus Bottas. Volgens de Fin snapt iedereen dat hij er nu al bij betrokken moet worden.

Bottas onder de indruk van Cadillac

Een trip naar het hoofdkwartier van Cadillac in Engeland maakte voor Bottas duidelijk dat het team verder is dan hij had verwacht. De tienvoudig Grand Prix-winnaar was onder de indruk en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Bottas denkt ook na over of hij al simulatorwerk voor Cadillac kan gaan doen, iets waar dit weekend nog overleg over plaats gaat vinden tussen Mercedes en Cadillac. “Ze zijn al verder dan ik had verwacht. Ze zijn natuurlijk al een tijdje bezig, maar wat ik tot dusver heb gezien, was indrukwekkend en geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Bottas bij Cadillac

Cadillac koos ervoor om met twee ervaren coureurs het seizoen 2026 en het nieuwe tijdperk aan te vangen, want naast Bottas zal ook Sergio Pérez na een jaar afwezigheid zijn rentree in F1 maken. De twee ervaren coureurs met meerdere zeges achter hun naam in F1 zullen het nieuwe team helpen om informatie te verzamelen, hun ervaring te delen met de rest van het team en ervoor te zorgen dat de basis goed is.

Denkt u dat het vroege voorbereidend werk van een coureur een significant voordeel biedt?

42 stemmen

Gerelateerd

Palmer over incident Verstappen en Norris:
Verstappen vs Norris

Palmer over incident Verstappen en Norris: "Red Bull koos bewust voor deze strategie"

  • Gisteren 12:25
  • 3
Colapinto ging gebukt onder Red Bull-geruchten:
F1 Debuut

Colapinto ging gebukt onder Red Bull-geruchten: "Enorme druk op zijn schouders"

  • Gisteren 11:29

Net binnen

Dit is waarom Verstappen vandaag níet in de Nürburgring Langstrecken-Serie racet
Actie op de Nordschleife

Dit is waarom Verstappen vandaag níet in de Nürburgring Langstrecken-Serie racet

  • 6 minuten geleden
Steiner waarschuwt McLaren:
McLaren teamorders

Steiner waarschuwt McLaren: "Anders heb je straks twee ontevreden coureurs"

  • 58 minuten geleden
Hoe McLaren in drie jaar van subtop naar twee kampioenschappen groeide
McLaren in F1

Hoe McLaren in drie jaar van subtop naar twee kampioenschappen groeide

  • 1 uur geleden
Bottas mag nu al aan de slag voor Cadillac:
F1 Rentree

Bottas mag nu al aan de slag voor Cadillac: "Mercedes zal me niet tegenhouden"

  • 2 uur geleden
Red Bull en Verstappen doorstaan grote test in Singapore
Red Bull in Singapore

Red Bull en Verstappen doorstaan grote test in Singapore

  • 3 uur geleden
'Problemen F1-teams met remmen voor 2026', 'Jaloerse' Norris stelt teleur | GPFans Recap
GPFans Recap

'Problemen F1-teams met remmen voor 2026', 'Jaloerse' Norris stelt teleur | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x