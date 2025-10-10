Alex Dunne en McLaren zijn uit elkaar, en dat maakt de kans groter dat de Brit richting Red Bull Racing gaat. Helmut Marko heeft zijn mening gegeven over de situatie en komt er open over uit.

De geruchten waren de laatste tijd al steeds hardnekkiger aan het worden, maar de afgelopen tijd zijn Dunne en McLaren officieel uit elkaar gegaan. Na Gabriel Bortoleto is Dunne het volgende voorbeeld van wat er kan gebeuren als je in F1 al twee stoeltjes goed hebt gevuld (Oscar Piastri en Lando Norris) en er simpelweg geen toekomstperspectief is voor de jonge coureurs in F1.

Marko over Dunne

Tegenover Sky Sports Germany stelt Marko dat Dunne, nu hij beschikbaar is nadat hij officieel geen onderdeel meer uitmaakt van McLaren, zeker als optie wordt gezien voor 2026 of daarna. “Alex Dunne is een zeer snelle, agressieve, jonge coureur. Dat maakt hem zeer geschikt voor Red Bull. En omdat hij nu volledig vrij is, na wederzijdse overeenstemming met McLaren, is hij zeker iemand met wie we zullen praten."

Waar komt Dunne terecht?

De kans lijkt groot dat, mocht Dunne bij Red Bull terechtkomen, hij in 2026 in F2 gaat beginnen. Verstappen zit natuurlijk bij Red Bull en Isack Hadjar lijkt zijn promotie al binnen te hebben. Bij Racing Bulls geldt hetzelfde voor Arvid Lindblad, waardoor er alleen nog plek is bij Racing Bulls naast Lindblad. Hier maken Liam Lawson en Yuki Tsunoda de meeste kans op. Dunne zal met Pepe Marti, Oliver Goethe (F2 dit jaar) en Tim Tramnitz, Nikola Tsolov (F3) moeten gaan strijden om een stoeltje bij F2 en vervolgens in 2027 in F1.

