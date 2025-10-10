Het was een klein akkefietje tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur vond dat de McLaren-rijder hem in de weg zat, maar volgens F1-analist Jolyon Palmer was er voor de Nederlander helemaal niets om over te klagen. Het was volgens de Brit niets om je druk over te maken, en de strategie van het team van Verstappen speelde een grote rol.

Palmer kijkt er nog eens naar en ziet dat de Limburger bewust op deze positie op de baan zat. "Je ziet daar Lando Norris voor hem rijden. Lando had zijn snelle ronde al voltooid. Max was opnieuw de laatste auto die over de streep kwam. Red Bull koos bewust voor die strategie, om zoveel mogelijk te profiteren van de evolutie van de baan. Echt hinderen was het duidelijk niet; Lando reed al een flink stuk verderop. Maar de vuile lucht kan wel ver terugwerken. Voor mij valt dit gewoon onder ‘fair game’. Max stuurt met volle snelheid in, mist zijn apex en zoekt naar dat laatste tiende van een seconde dat hij nodig had," legt Palmer uit.

Incident met de McLaren-coureur

De Nederlander zelf was echter niet te spreken over het rijgedrag van Norris in de laatste bochten van de kwalificatie. Na afloop van de sessie liet hij weten het incident "niet zou vergeten", maar het voorval tussen de twee coureurs kreeg tijdens de race nog een staartje toen de Brit met zijn voorkant de achterkant van Verstappens wagen aantikte. Na de race konden de twee coureurs echter weer lachen, en daarmee was de kous eigenlijk al af.

