Palmer over incident Verstappen en Norris: "Red Bull koos bewust voor deze strategie"
Palmer over incident Verstappen en Norris: "Red Bull koos bewust voor deze strategie"
Het was een klein akkefietje tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur vond dat de McLaren-rijder hem in de weg zat, maar volgens F1-analist Jolyon Palmer was er voor de Nederlander helemaal niets om over te klagen. Het was volgens de Brit niets om je druk over te maken, en de strategie van het team van Verstappen speelde een grote rol.
Palmer kijkt er nog eens naar en ziet dat de Limburger bewust op deze positie op de baan zat. "Je ziet daar Lando Norris voor hem rijden. Lando had zijn snelle ronde al voltooid. Max was opnieuw de laatste auto die over de streep kwam. Red Bull koos bewust voor die strategie, om zoveel mogelijk te profiteren van de evolutie van de baan. Echt hinderen was het duidelijk niet; Lando reed al een flink stuk verderop. Maar de vuile lucht kan wel ver terugwerken. Voor mij valt dit gewoon onder ‘fair game’. Max stuurt met volle snelheid in, mist zijn apex en zoekt naar dat laatste tiende van een seconde dat hij nodig had," legt Palmer uit.
Incident met de McLaren-coureur
De Nederlander zelf was echter niet te spreken over het rijgedrag van Norris in de laatste bochten van de kwalificatie. Na afloop van de sessie liet hij weten het incident "niet zou vergeten", maar het voorval tussen de twee coureurs kreeg tijdens de race nog een staartje toen de Brit met zijn voorkant de achterkant van Verstappens wagen aantikte. Na de race konden de twee coureurs echter weer lachen, en daarmee was de kous eigenlijk al af.
Gerelateerd
Net binnen
Button ziet 2026 als doorslaggevend voor Hamilton: 'Ferrari, vertrekken of pensioen'
- 29 minuten geleden
Coulthard stelt dat Russell Verstappen kan helpen aan vijfde wereldtitel
- 54 minuten geleden
- 1
Palmer over incident Verstappen en Norris: "Red Bull koos bewust voor deze strategie"
- 1 uur geleden
- 2
Palou stelt dat Brown transfer heeft geblokkeerd: 'Marko was niet meer geïnteresseerd'
- 1 uur geleden
- 1
Colapinto ging gebukt onder Red Bull-geruchten: "Enorme druk op zijn schouders"
- 2 uur geleden
VIDEO | Formule 1 reageert op kritiek na uitzending | GPFans News
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober