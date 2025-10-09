Volgens Robert Doornbos mag Oscar Piastri McLaren verantwoordelijk houden voor wat zich tijdens de eerste ronde in Singapore afspeelde. McLaren heeft dit jaar al diverse keren ingegrepen onder het mom van ‘eerlijk racen’, maar volgens Doornbos was daar op het Marina Bay Street Circuit geen sprake van.

Het gaat om het moment in bocht drie tussen Piastri en teamgenoot Lando Norris. De Engelsman staat tweede in het klassement en moet punten goedmaken om zicht te houden op de wereldtitel. Bij de start van de race gooide Norris zijn McLaren naast die van Piastri en raakte daarbij Verstappen. Daardoor kwam hij ook even tegen zijn teamgenoot aan, die nog net uit de muur kon blijven. Dit seizoen heeft het team zich diverse keren laten gelden om eerlijk racen te bevorderen, maar Piastri kreeg geen hulp.

'Beschamend als ze er samen afvliegen'

In The Pit Talk Podcast legt Doornbos uit dat Norris niet uit was op het uitdelen van een beuk: “Het ging echt per ongeluk en dit vinden we leuk om te zien. Het was op het randje en zeker in de eerste ronde moet je iets proberen. Toen startte de communicatie en liepen de frustraties op.” Norris schakelde zichzelf in Canada uit toen hij tegen de achterkant van Piastri aanreed. In Singapore hadden beide mannen uitgeschakeld kunnen worden: “Het is het meest beschamende voor een teambaas als ze er samen afvliegen.”

'Als één voordeel van beuk heeft, moet je die plek teruggeven'

Hoewel McLaren het afgelopen jaar heeft geschermd met de papaja-regels, legt Doornbos uit dat er ook zonder die regels bepaalde afspraken tussen teamgenoten bestaan: “Als je elkaar raakt en je blijft op de baan en één heeft er voordeel van, dan moet je die plek teruggeven.” McLaren heeft zich eerder in het seizoen wel laten gelden als het ging om eerlijk racen, en Doornbos stelt dat het team daardoor Piastri in Singapore heeft laten zitten: “Ja, als je het echt ‘fair en square’ wil maken. Nu maak je het heel verwarrend. Daarom trok hij zijn radio aan het einde van de race eruit. Wat je ook gaat zeggen, het boeit me geen reet. Je kunt het team hiervoor verantwoordelijk houden.”

