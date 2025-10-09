Max Verstappen is, zo zal niemand verbazen, geen groot feestbeest. Toch kan hij wel iemand aanwijzen die dat wel is van de huidige coureurs in F1 als de coureurs samen uit eten gaan of een avondje gaan stappen.

In gesprek met Sky Sports Deutsland krijgt Verstappen de vraag of hij betaalt als hij met Red Bull Racing uit eten gaat. "Als we met het team ergens gaan eten, betaalt het team of ik. Als we met de coureurs gaan eten, betaalt meestal iedereen zijn eigen deel."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen onthult feestbeest onder de huidige coureurs

Verstappen geeft ook aan zelf geen feestbeest te zijn, maar durft wel te onthullen welke coureur van de huidige coureurs wel van een feestje houdt. "Ik feest niet zo vaak met de andere coureurs. Ik wil geen namen noemen, maar Nico [Hülkenberg] houdt wel van een feestje. Er zijn wel een paar coureurs die van een feestje houden." De Duitser is het wat dat betreft dus nog niet verleerd.

Nico Hulkenberg celebrating his podium back home with family 😍😍



pic.twitter.com/gVrK2I3Lom — Sauber F1 Team News (@StakeF1TeamNews) July 8, 2025

Gerelateerd