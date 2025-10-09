Formule 1 reageert op kritiek coureurs over tv-regie na Grand Prix van Singapore
De Grand Prix van Singapore heeft veel stof doen opwaaien, maar niet vanwege de race zelf. De coureurs hebben kritiek geuit op de tv-regie, en een reactie van een woordvoerder van de Formule 1 heeft de discussie nieuw leven ingeblazen.
Carlos Sainz was niet te spreken over het feit dat zijn spectaculaire inhaalacties niet op televisie te zien waren, omdat er regelmatig werd overgeschakeld naar beelden van vriendinnen van de coureurs of aanwezige bekendheden. Ook Fernando Alonso schaarde zich achter de kritiek. De Aston Martin-rijder was teleurgesteld dat zijn boordradio richting Lewis Hamilton, waarin hij klaagde over het afsnijden van bochten, wel werd uitgezonden, maar het afsnijden van de bochten zelf van Hamilton, niet. Volgens de Spanjaard moet er meer gefocust worden op de spannende momenten op de baan.
Kritiek op de tv-regie
Als reactie op deze kritiek heeft een woordvoerder van de Formule 1 laten weten dat de regie altijd probeert te focussen op de actie op de baan: "We richten ons altijd op het leveren van de best mogelijke beelden van de race aan onze fans en doen nooit concessies aan het belangrijkste: de race op het circuit", citeert Motorsport.com. Volgens de woordvoerder doet het team geweldig werk door de complexe situaties op de baan in kaart te brengen en de context te bieden met beelden van de tribunes en prominente gasten.
Reactie Formule 1-woordvoerder
De woordvoerder erkent echter ook dat er altijd ruimte is voor verbetering en dat de Formule 1 streeft naar uitmuntendheid met hun uitzendingen. Het blijft een moeilijke balans tussen het tonen van de race-actie en het bieden van een breder perspectief van het evenement, al zijn de coureurs hun onvrede inmiddels niet langer enkel onderling aan het uiten.
