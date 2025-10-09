Max Verstappen maakt in theorie nog kans op de titel in 2025, maar volgens Olav Mol moet er wel een wonder gebeuren wil de Nederlander nog kampioen worden en Oscar Piastri en Lando Norris verslagen worden.

Na de straf voor Verstappen in Spanje en de DNF in Oostenrijk was de hoop op een vijfde titel op rij wel verdwenen bij de Nederlander zelf en veel van zijn fans, zeker omdat om die races heen de prestaties van Red Bull ook niet goed waren. Sinds Laurent Mekies de teambaas is, is er een stijgende lijn te zien. Verstappen werd tweede in Nederland en Singapore, terwijl er in Monza en Bakoe overtuigend werd gewonnen. Het gat is nog maar 63 punten, maar de Nederlander heeft wel flink wat hulp nodig met nog zes races en drie sprintraces te gaan om kampioen te kunnen worden.

Mol over titelkansen Verstappen in 2025

Als Verstappen alle races (inclusief sprintraces) wint en Piastri telkens tweede wordt, is het gat nog steeds elf punten. In De Stamtafel van Ziggo Sport bespreekt Mol de kansen voor Verstappen als het gaat om het kampioenschap in 2025. "De makkelijkste rekensom: als Verstappen vanaf nu alles wint, Lando Norris overal tweede wordt en Piastri overal derde wordt, dan wordt Max met drie punten verschil wereldkampioen. Oftewel, het gaat niet gebeuren. Verstappen pakte drie punten op Norris en zes punten op Piastri. Daar win je de oorlog niet mee."

Verstappen moet volgens Mol hopen op DNF

De enige manier volgens Mol om Verstappen nog echt een kans te geven op de titel in 2025, is als Piastri nog een DNF noteert en Verstappen achttien of 25 punten in kan lopen daardoor. Mol denkt dat dit mogelijk is, omdat McLaren nu het kampioenschap bij de constructeurs binnen heeft gehaald. Het zou daardoor best kunnen dat McLaren de touwtjes wat laat vieren en het daardoor kan escaleren. "De McLaren-coureurs gaan er nu vol voor, want de constructeurstitel is binnen."

