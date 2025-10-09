Max Verstappen is ingegaan op of hij in 2026 ook in een GT3-auto te zien is, of dat hij zich volledig moet focussen op F1 gezien de kalender en de nieuwe reglementen die vanaf 2026 in zullen gaan.

Verstappen debuteerde in september zowel in GT4 als in GT3. Vooral tijdens de race in GT3, waar hij in een Ferrari reed met Chris Lulham tijdens een NLS-race, maakte hij indruk door vanaf P3 na de eerste bocht al op P1 te rijden en vervolgens een minuut afstand te nemen van de rest. Verstappen won de race meteen, waarna iedereen lovend was over zijn optreden en gedrag tijdens het raceweekend.

Verstappen geniet van GT3

In gesprek met Channel 4 stelt Verstappen dat GT-auto's, naast F1, zijn grootste passie is. “Het is mijn passie, weet je. Omdat ik ook mijn GT3-team heb en dat in de toekomst tot een succes wil maken, moet ik erbij betrokken zijn, weet je, want als ik ermee rijd, heb ik het beste gevoel voor dingen en dan is het makkelijker om te beoordelen wat ik moet doen. Ik heb ervan genoten.”

Verstappen over GT3 in 2026

De Nederlander weet nog niet of hij in 2026 ook in actie kan komen op de Nürburgring. Dit zal onder meer te maken hebben met of de kalender van F1 het toe gaat laten, zoals dit jaar wel het geval was, maar ook hoe Red Bull presteert tijdens de eerste seizoenshelft van de nieuwe reglementen in F1. “Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen? Ik weet het niet. We zullen zien. Dat zullen we volgend jaar wel ontdekken. Maar het is zeker iets wat ik in de toekomst in ieder geval vaker zou willen doen.”

