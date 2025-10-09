Verstappen over GT3 in 2026: 'Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen?'
Verstappen over GT3 in 2026: 'Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen?'
Max Verstappen is ingegaan op of hij in 2026 ook in een GT3-auto te zien is, of dat hij zich volledig moet focussen op F1 gezien de kalender en de nieuwe reglementen die vanaf 2026 in zullen gaan.
Verstappen debuteerde in september zowel in GT4 als in GT3. Vooral tijdens de race in GT3, waar hij in een Ferrari reed met Chris Lulham tijdens een NLS-race, maakte hij indruk door vanaf P3 na de eerste bocht al op P1 te rijden en vervolgens een minuut afstand te nemen van de rest. Verstappen won de race meteen, waarna iedereen lovend was over zijn optreden en gedrag tijdens het raceweekend.
Verstappen geniet van GT3
In gesprek met Channel 4 stelt Verstappen dat GT-auto's, naast F1, zijn grootste passie is. “Het is mijn passie, weet je. Omdat ik ook mijn GT3-team heb en dat in de toekomst tot een succes wil maken, moet ik erbij betrokken zijn, weet je, want als ik ermee rijd, heb ik het beste gevoel voor dingen en dan is het makkelijker om te beoordelen wat ik moet doen. Ik heb ervan genoten.”
Verstappen over GT3 in 2026
De Nederlander weet nog niet of hij in 2026 ook in actie kan komen op de Nürburgring. Dit zal onder meer te maken hebben met of de kalender van F1 het toe gaat laten, zoals dit jaar wel het geval was, maar ook hoe Red Bull presteert tijdens de eerste seizoenshelft van de nieuwe reglementen in F1. “Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen? Ik weet het niet. We zullen zien. Dat zullen we volgend jaar wel ontdekken. Maar het is zeker iets wat ik in de toekomst in ieder geval vaker zou willen doen.”
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen in de clinch met FIA om koelvest in F1: 'Waarom mogen we niet kiezen?'
- 2 minuten geleden
Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden: "Ik ben het niet met Max oneens"
- 20 minuten geleden
Wolff, Marko en Berger ontvangen speciale Niki Lauda-award
- 29 minuten geleden
Braakgeluiden te horen op boordradio Antonelli tijdens Grand Prix van Singapore
- 51 minuten geleden
Verstappen over GT3 in 2026: 'Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen?'
- 1 uur geleden
Verstappen lanceert simracetrainingscentrum: Instagram-pagina officieel live
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober