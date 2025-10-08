Het F1-team van Cadillac maakt volgend jaar haar debuut in de koningsklasse. Het zal een impact hebben op de kwalificaties in 2026. Echter, beweringen dat er veranderingen van het format komen en dat daar regelaanpassingen voor nodig waren, kloppen niet. GPFans legt het uit.

Door de jaren heen zijn er verschillende kwalificatiesystemen gebruikt in de Formule 1. Tot 1996 waren er twee kwalificatiesessies, een op de vrijdag en een op de zaterdag. Tussen 1996 en 2002 werd het één sessie van een uur waarin de coureurs maximaal 12 ronden mochten rijden. Tussen 2003 en 2005 werd het een zogeheten one-lap shootout: één auto tegelijk op de baan en één poging om een ronde te doen. Dit was absoluut niet populair onder de fans en dus werd het Q1, Q2, Q3-systeem bedacht voor 2006 en tot op de dag van vandaag wordt het nog steeds gebruikt.

Sportief reglement blijft gewoon hetzelfde

Momenteel is het zo dat Q1 18 minuten duurt, Q2 15 minuten en Q3 12 minuten. Na Q1 vallen de vijf langzaamste coureurs af en datzelfde geldt voor Q2. De top tien blijft over voor Q3 en die gaan dan de strijd aan voor de pole position. Dit staat allemaal beschreven in artikel 39.2 van het sportief reglement.

Maar wanneer Cadillac er volgend jaar bij komt, moeten er natuurlijk meer coureurs afvallen in Q1 en Q2 om een top tien over te houden voor Q3. Daarom staat in artikel 39.5 beschreven dat er zes coureurs afvallen na Q1 en weer zes na Q2, als er 22 auto's zijn ingeschreven. De FIA houdt in de reglementen tevens rekening mee met een twaalfde team, want in 39.5 staat verder dat er na Q1 en Q2 zeven auto's afvallen, als er 24 auto's zijn ingeschreven.

Een ander Nederlands platform dat over de Formule 1 schrijft, beweert dat het sportief reglement is aangepast voor 2026 en dat het format van de kwalificatie wordt veranderd, maar GPFans kan bevestigen dat die beweringen niet kloppen. In de officiële documenten van de FIA staan dit seizoen namelijk exact dezelfde reglementen beschreven als die van volgend seizoen - al staat het voor 2026 onder artikel B2.4.2 en artikel B2.4.3.b.

Het enige wat dus verandert, is dat er na Q1 zes coureurs afvallen en na Q2 zes coureurs in plaats van vijf, dankzij de toetreding van Cadillac. De bewering dat het format aangepast wordt, is overdreven, en de bewering dat het sportief reglement is aangepast, klopt helemaal niet. F1-kijkers die fan zijn van dit kwalificatiesysteem, kunnen dus opgelucht ademhalen.

Bottas (l) en Pérez (r) zullen in 2026 uitkomen voor het nieuwe Cadillac F1-team

