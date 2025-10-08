Mohammed Ben Sulayem lijkt zonder enige tegenstand af te steven op een tweede termijn als FIA-president. De verkiezingsregels en de samenstelling van de presidentiële lijst sluiten elke serieuze concurrentie vrijwel volledig uit, waardoor Ben Sulayem vrijwel zeker herkozen zal worden bij de stemming op 12 december.

Om in aanmerking te komen voor het presidentschap, moet iedere kandidaat een presidentiële lijst samenstellen bestaande uit tien andere individuen, waaronder zeven vicepresidenten voor sport uit diverse regio’s. De FIA heeft inmiddels haar lijst van 29 kandidaten voor de World Motor Sport Council vrijgegeven. Opvallend is dat Fabiana Ecclestone, de enige kandidaat uit Zuid-Amerika, al heeft toegezegd deel uit te maken van Ben Sulayem zijn team. Deze keuze maakt het voor andere potentiële tegenstanders vrijwel onmogelijk om aan de strikte eisen te voldoen, zo zocht The Race uit.

Ben Sulayem

De regels bepalen dat kandidaten niet op meer dan één presidentiële lijst mogen voorkomen. Hierdoor wordt het voor rivalen nog moeilijker om een geldige lijst te vormen, gezien de beperkte keuze van slechts 29 kandidaten, die ook nog aan verplichte regio's gebonden zijn. Tevens hebben de twee Afrikaanse kandidaten, Rodrigo Rocha en Amina C Mohamed, die reeds achter Ben Sulayem staan, de concurrentie verder weg beperkt. Deze ontwikkelingen onderstrepen de bijna onbetwiste herverkiezing van Ben Sulayem.

Bijzonder

Hoewel de verkiezingsstrijd theoretisch nog openstaat, lijkt het praktisch vrijwel onmogelijk dat zijn tegenstanders, Tim Mayer, Laura Villars en Virginie Philipott vóór de deadline van 24 oktober een geldige presidentiële lijst weten samen te stellen. De huidige verkiezingsregels en de gepubliceerde WMSC-kandidatenlijst garanderen binnen de spelregels van de FIA een zekere herverkiezing. Hoe de situatie exact tot stand is gekomen, is niet nader toegelicht door de FIA. Wel lijkt het dus al vóór de verkiezingen duidelijk te zijn dat uiteindelijk Ben Sulayem als enige kan voldoen aan de gevraagde eisen en hij dus een nieuwe termijn als FIA-president tegemoet kan zien.