Toto Wolff vindt het jammer dat Christian Horner niet meer actief is in de Formule 1. Hoewel Wolff stelt dat hij Horner niet echt mist, vindt hij dat de Formule 1 zonder hem toch anders aanvoelt. "Hij ontbreekt zeker," aldus Wolff. Horner, die sinds 2005 aan het roer stond bij Red Bull Racing, werd afgelopen zomer vervangen door Laurent Mekies.

Volgens de Oostenrijker zijn polariserende figuren juist essentieel voor de sport. Hij stelt dat het hebben van een 'slechterik', zoals Horner, de show juist kleurrijker maakt. "We hebben persoonlijkheden nodig in deze sport. Het moet een slechterik hebben. Christian was daar altijd goed in, omdat hij zich comfortabel voelde in die rol", verklaart Wolff bij Sport Bild. De rivaliteit tussen de Mercedes-teambaas en de Brit, die in 2021 een hoogtepunt bereikte, zorgde volgens Wolff voor extra spanning in de sport.

Spelletje met de camera

Wolff merkt verder op dat de vaardigheid van Horner om de media in zijn voordeel te gebruiken, nu gemist wordt. "Hij beheerste het spel met de camera en wist hoe hij die in zijn voordeel kon gebruiken. Dat ontbreekt nu een beetje, omdat er momenteel geen wrijvingen zijn", zo is Wolff eerlijk. Het vertrek van de voormalige Red Bull-leider heeft een leegte achtergelaten binnen de Formule 1. Sindsdien heeft Horner contact gezocht met verschillende teams, waaronder Haas en Aston Martin, maar zonder concreet resultaat.

Terugkeer

Wat betreft een eventuele terugkeer van Horner blijft Wolff terughoudend. "Dat moet hij zelf beslissen. Ik weet niet of hij het gevoel heeft dat hij nog iets moet bewijzen", zegt de Oostenrijker. Ondanks de omstandigheden van zijn vertrek erkent de Mercedes-baas Horner's successen in de sport: "Hij heeft in ieder geval laten zien dat hij weet hoe je races wint en titels behaalt. Dat succes kan je hem niet ontzeggen." Met Red Bull behaalde de Brit acht rijderskampioenschappen en zes constructeurstitels.