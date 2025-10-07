Lance Stroll is over het algemeen al niet één van de meest populaire coureurs die de Formule 1-grid rijk is. De Canadees heeft het zichzelf met een recente actie tijdens de Grand Prix van Singapore niet gemakkelijker gemaakt en krijgt harde kritiek op het internet.

Het kwam allemaal aan het licht op een video die Aston Martin nota bene zelf op het internet slingerde waarin Fernando Alonso gefilmd werd, naar aanleiding van zijn Driver Of The Day-verkiezing in Marina Bay. Tijdens het plaatsen van de video had men bij het team hoogstwaarschijnlijk niet door wat er op de achtergrond gebeurde. Te zien valt hoe teamgenoot Stroll op de achtergrond - weliswaar licht - een duw uitdeelt aan een fotograaf die een kiekje probeert de schieten van de naar binnen lopende Alonso.

Artikel gaat verder onder video

Stroll deelt duw uit

Dat bleef fans op X niet onopgemerkt en dus werd het moment van Stroll - die in het verleden dit seizoen al vaker beschuldigd is van het hebben van een kort lontje - opgevangen en op het medium geplaatst. Verschillende fans zijn niet te spreken over de actie die de Canadees op de video uithaalt: "Ok, nu mag ik hem écht niet meer", schrijft iemand. "Ik snap echt niet hoe die mf fans heeft. Hij heeft geen charisma, is geen goede coureur en staat letterlijk op de grid vanwege het geld, is onbeleefd...", voegt een ander toe. "Hoe heeft hij nog altijd fans", vraagt iemand anders zich ten slotte af.

stroll pushing the cameraman. oh i hate his ass pic.twitter.com/9nnEdCgIkI — lia ¹¹ ¹ (@formuliaa) October 7, 2025

