Lewis Hamilton finishte de F1 Grand Prix van Singapore met een kapotte rem linksvoor. In een poging voor Fernando Alonso te blijven en de zevende positie vast te houden, sneed de Ferrari-coureur bij een aantal chicanes en bochten de baan af. Bij de podcast van het GPFans Raceteam wordt besproken dat Hamilton eigenlijk verplicht had moeten uitvallen.

Hamilton was de sterkere van de twee coureurs in de scharlakenrode bolides, maar in de slotfase moest hij toch zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc. Vonken sprongen namelijk af van de linkervoorrem van de zevenvoudig wereldkampioen. Normaal gesproken zie je in dit soort situaties dat de meatball flag wordt uitgedeeld door de wedstrijdleider. Dat betekent dat de coureur verplicht naar de pitstraat moet, vanwege een probleem met de auto dat een gevaar kan vormen. Hamilton mocht echter gewoon op de baan blijven, al moest hij wel constant het circuit afsnijden om überhaupt de finish te bereiken.

Gevaarlijke actie van Hamilton

"Het was alsof hij toen op een heel ander circuit reed. Hij sneed alle bochten af inderdaad", vertelt Vincent Bruins bij het GPFans Raceteam. "Ik vind het bizar dat het een tijdstraf van 5 seconden opleverde. Het gaat voor mij helemaal niet om die track limits, maar ik vind het raar dat hier geen meatball flag voor werd uitgedeeld en dat hij hier niet voor naar de pitstraat werd gestuurd. Het is niet zo dat de wedstrijdleider dit niet had kunnen zien. Ik vind het raar dat hij door mocht rijden met een kapotte rem op een stratencircuit waar de muren heel dichtbij staan. Voor je het weet, kom je bij een bocht aan en je trapt op de rem en er gebeurt niks."

Sebastiaan Kissing concludeert: "Hamilton had dus een DNF [did not finish] moeten krijgen?" Bruins reageert: "Ja, het is gewoon gevaarlijk wat hij deed. Om dan het circuit steeds af te snijden en dan maar een straf van 5 seconden te krijgen... Hij had veel meer tijd verloren als hij met dat remprobleem het circuit wel had gevolgd."

Luister hieronder naar de gehele podcast van het GPFans Raceteam.

