Lando Norris kwam in de openingsronde van de race in Singapore tegen teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri aan en vanaf dat moment werd het een interessant steekspel. In deze GPFans Special duiken we in de afspraken bij McLaren en onderzoeken we de hamvraag: wordt Lando Norris voorgetrokken bij McLaren?

