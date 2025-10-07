﻿Ralf Schumacher van Sky Sports heeft hard uitgehaald naar de huidige generatie Formule 1-coureurs. De aanloop naar de botsing tussen Charles Leclerc en Lando Norris in de pitstraat was voor Schumacher de aanleiding om uit te halen naar de jonge rijders, die volgens hem te veel blindelings doen wat er van ze gevraagd wordt en niet zelf nadenken.

Het gebeurde allemaal tijdens de herstart van de sessie, toen de Monegask op aangeven van zijn monteur de garage uitreed, precies op het moment dat Norris in de fast lane passeerde. Het zorgde voor een klap, waardoor de voorvleugel van Norris' McLaren beschadigd raakte. Later kreeg Ferrari van de FIA een boete van 10.000 euro, omdat de monteur de situatie verkeerd inschatte. De stewards gaven aan dat Ferrari 'onduidelijke instructies' gaf aan Leclerc, wat bijdroeg aan het incident.

Eigen verantwoordelijkheid

Schumacher is hard in zijn oordeel over de situatie. Hij vindt dat eigen verantwoordelijkheid en zelf nadenken bij de huidige generatie ontbreekt. "De monteur zwaait hem weliswaar naar buiten, daarom heeft Leclerc geen straf gekregen, maar dat hij niet even naar rechts kijkt, zegt al genoeg," zo fulmineert de Duitser. "Bij ons zou dat niet zijn gebeurd. Het is bijna beschamend dat men niet even zelf nadenkt. Ze vertrouwen tegenwoordig zo op wat hen wordt verteld. Zelf nadenken lijkt niet meer zo belangrijk te zijn."

Groot probleem

De Ferrari-coureur zelf nam geen schuld op zich, maar toonde wel begrip voor de verwarring. Hij legde uit dat de situatie met de rode vlaggen en de haast om weer de baan op te gaan, bijdroegen aan het incident. Volgens Schumacher is het voorval echter symptomatisch voor een groter probleem in de koningsklasse: coureurs worden tegenwoordig meer op afstand bestuurd dan in zijn tijd. "Het is een beschamend ongeluk, maar het kan gebeuren", zo besluit hij.