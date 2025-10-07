close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Ralf and Mick Schumacher with Sky Sports

Ralf Schumacher: "Dít zegt alles over de huidige generatie F1-coureurs"

Ralf Schumacher: "Dít zegt alles over de huidige generatie F1-coureurs"

Brian Van Hinthum
Ralf and Mick Schumacher with Sky Sports

﻿Ralf Schumacher van Sky Sports heeft hard uitgehaald naar de huidige generatie Formule 1-coureurs. De aanloop naar de botsing tussen Charles Leclerc en Lando Norris in de pitstraat was voor Schumacher de aanleiding om uit te halen naar de jonge rijders, die volgens hem te veel blindelings doen wat er van ze gevraagd wordt en niet zelf nadenken.

Het gebeurde allemaal tijdens de herstart van de sessie, toen de Monegask op aangeven van zijn monteur de garage uitreed, precies op het moment dat Norris in de fast lane passeerde. Het zorgde voor een klap, waardoor de voorvleugel van Norris' McLaren beschadigd raakte. Later kreeg Ferrari van de FIA een boete van 10.000 euro, omdat de monteur de situatie verkeerd inschatte. De stewards gaven aan dat Ferrari 'onduidelijke instructies' gaf aan Leclerc, wat bijdroeg aan het incident.

Eigen verantwoordelijkheid

Schumacher is hard in zijn oordeel over de situatie. Hij vindt dat eigen verantwoordelijkheid en zelf nadenken bij de huidige generatie ontbreekt. "De monteur zwaait hem weliswaar naar buiten, daarom heeft Leclerc geen straf gekregen, maar dat hij niet even naar rechts kijkt, zegt al genoeg," zo fulmineert de Duitser. "Bij ons zou dat niet zijn gebeurd. Het is bijna beschamend dat men niet even zelf nadenkt. Ze vertrouwen tegenwoordig zo op wat hen wordt verteld. Zelf nadenken lijkt niet meer zo belangrijk te zijn."

Groot probleem

De Ferrari-coureur zelf nam geen schuld op zich, maar toonde wel begrip voor de verwarring. Hij legde uit dat de situatie met de rode vlaggen en de haast om weer de baan op te gaan, bijdroegen aan het incident. Volgens Schumacher is het voorval echter symptomatisch voor een groter probleem in de koningsklasse: coureurs worden tegenwoordig meer op afstand bestuurd dan in zijn tijd. "Het is een beschamend ongeluk, maar het kan gebeuren", zo besluit hij.

In hoeverre ben jij het eens met Ralf Schumacher over het gebrek aan initiatief bij jonge F1-coureurs?

77 stemmen

Gerelateerd

FIA bestraft Hamilton na Grand Prix van Singapore, meer dan tien coureurs ontlopen penalty
F1 Straf

FIA bestraft Hamilton na Grand Prix van Singapore, meer dan tien coureurs ontlopen penalty

  • 2 uur geleden
  • 2
De indrukwekkende opmars van Verstappen: zoveel meer punten dan Piastri en Norris sinds de zomerstop
F1 Race

De indrukwekkende opmars van Verstappen: zoveel meer punten dan Piastri en Norris sinds de zomerstop

  • 3 uur geleden

Net binnen

Enrique Iglesias buigt voor aanwezige Sergio Pérez tijdens concert
Sergio Pérez

Enrique Iglesias buigt voor aanwezige Sergio Pérez tijdens concert

  • 21 minuten geleden
'Norris is het lievelingetje bij McLaren, we wachten op het moment dat Piastri gaat breken'
Papaya rules

'Norris is het lievelingetje bij McLaren, we wachten op het moment dat Piastri gaat breken'

  • 50 minuten geleden
Russell is
George Russell

Russell is "klaar voor de volgende stap" en zet Verstappen, Norris en Piastri op scherp

  • 1 uur geleden
  • 2
 Ralf Schumacher:
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher: "Dít zegt alles over de huidige generatie F1-coureurs"

  • 2 uur geleden
FIA bestraft Hamilton na Grand Prix van Singapore, meer dan tien coureurs ontlopen penalty
F1 Straf

FIA bestraft Hamilton na Grand Prix van Singapore, meer dan tien coureurs ontlopen penalty

  • 2 uur geleden
  • 2
 B Balance 6 en Torque 9? Dit is waarom Verstappen om hulp riep tijdens GP Singapore
Red Bull in Marina Bay

B Balance 6 en Torque 9? Dit is waarom Verstappen om hulp riep tijdens GP Singapore

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'
75.000+ views

Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'

  • 17 september

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x